True gibt neue Investitionspartnerschaft mit Integrum bekannt, um die Zukunft der Führungskräftevermittlung neu zu definieren

PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--True, die weltweit führende Plattform für Führungskräfte, die die technologische Entwicklung der Branche durch Daten, KI und Fachwissen vorantreibt, hat heute eine neue strategische Investitionspartnerschaft mit Integrum Holdings LP („Integrum“) bekannt gegeben, einer privaten Investmentgesellschaft, die sich auf Partnerschaften mit technologieorientierten professionellen Dienstleistungsunternehmen konzentriert. Die bedeutende Investition von Integrum wird die nächste Wachstumsphase von True vorantreiben, da sie Kunden dabei unterstützt, ihre dringendsten Anforderungen in Bezug auf Talente und Führungskräfte zu erfüllen.

Seit seiner Gründung vor über 12 Jahren hat sich True zu einer disruptiven Kraft in der Branche entwickelt und ist von einem kleinen Unternehmen zum sechstgrößten Personalberatungsunternehmen in Nordamerika mit einem Umsatz von über 350 Millionen US-Dollar gewachsen. Das organische Wachstum von True wurde durch seine hochqualifizierten Fachkräfte und seine Innovationskultur vorangetrieben. Mit einer technologieorientierten und unternehmerischen Denkweise sowie einem Fokus auf Transparenz hat True die Landschaft für Führungskräfte neu gestaltet.

Brad Stadler, Mitbegründer und CEO von True, erklärte: „Bereits bei unserem ersten Treffen war mir bewusst, dass das Team von Integrum etwas Besonderes ist. Nach dem Treffen mit dem gesamten Führungsteam war ich sehr motiviert. Ich hätte den ganzen Tag in ihrem Büro verbringen können. Wir hatten die gleiche Sichtweise auf die Welt. Es war uns ein Anliegen, etwas Bedeutendes zu erreichen, und wir haben keine Kompromisse hinsichtlich der Bedeutung der Art und Weise, wie wir unsere Ziele erreichen, und der Auswirkungen, die wir auf alle Beteiligten haben möchten, gemacht. Ich fühle mich geehrt, mit ihnen zusammenarbeiten zu dürfen.“

Joe Riggione, Mitbegründer und Executive Vice Chair von True, erklärte: „Die Wachstumsvision von Integrum, die umfassende Branchenexpertise und das gemeinsame Engagement für die Förderung einer starken, mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur machen das Unternehmen zum idealen Partner für die Zukunft von True. Wir freuen uns sehr, Ursula Burns, Jeff Livingston, Tagar Olson und Dan Rozenfeld in unserem Vorstand willkommen zu heißen. Ihre umfassende Erfahrung mit professionellen Dienstleistungsunternehmen sowie mit Vorständen und Führungskräften börsennotierter Unternehmen wird für das Wachstum von True von großem Nutzen sein.“

Ursula Burns, Mitbegründerin von Integrum, ehemalige CEO von Xerox und derzeitiges Vorstandsmitglied von Uber und TSMC, erklärte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Brad, Joe und dem talentierten Team von True. Sie haben eine bemerkenswerte Plattform mit einer klaren Vision für die Zukunft aufgebaut.“

Jeff Livingston, Mitglied des Investitionsausschusses bei Integrum, fügte hinzu: „Der technologieorientierte Ansatz und das unternehmerisch denkende Team von True haben für ihr Team, ihre Kunden und weitere Interessengruppen durchweg außergewöhnliche Ergebnisse erzielt. Wir freuen uns sehr, Partner in ihrer nächsten Phase zu sein.“

ÜBER TRUE

True ist die weltweit führende Talentmanagement-Plattform, an die sich Kunden mit ihren dringendsten Talentbedürfnissen wenden. True stützt sich auf die umfassendsten und umsetzbarsten Talentinformationen, KI und Expertenkenntnisse der Branche, um jeden Aspekt der Führungsstrategie der Kunden zu stärken und eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören True Search für die Rekrutierung von Führungskräften, TrueBridge für Teilzeit- und Interimsstellen sowie True Advisory zur Stärkung von Führungsteams durch Coaching und Bewertung. Thrive, ein modernes Talent-CRM, optimiert das Talentmanagement, während SearchEssentials präzise Technologie für die Personalbeschaffung bereitstellt.

ÜBER INTEGRUM

Integrum ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Partnerschaften mit technologieorientierten Dienstleistungsunternehmen im Finanz- und Unternehmensdienstleistungssektor spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde von einem Team bewährter Führungskräfte gegründet, die die Vision hatten, eine neuartige Investitionsplattform aufzubauen, die von ihren vielfältigen und sich ergänzenden Hintergründen und ihrem umfangreichen Beziehungsnetzwerk profitiert. Der Ansatz von Integrum besteht darin, ein konzentriertes Portfolio aus Anlagen mit hoher Überzeugung aufzubauen. Integrum strebt an, das Wachstum durch Investitionen in Technologie und andere Formen der Innovation sowie durch Partnerschaften mit Managementteams zu beschleunigen, um den Zugang zu Talenten, Beziehungen und Fähigkeiten zu verbessern. Erfahren Sie mehr unter www.integrum.us.

