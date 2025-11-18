Stipulato un accordo di collaborazione tra Andersen Consulting e Business Meets Culture

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting espande la propria presenza globale grazie a un accordo di collaborazione con Business Meets Culture (BMC), una società di consulenza strategica globale con sedi in America Latina, Europa e Stati Uniti.

Basandosi sull'intelligenza culturale e sulla comprensione umana, BMC è specializzata in strategia, strategia di branding, pianificazione commerciale, innovazione e trasformazione; sempre. Attraverso approcci proprietari e team interdisciplinari, BMC aiuta le aziende a collegare la strategia alle persone, traducendo tendenze, comportamenti e tensioni commerciali in opportunità significative per la crescita del business. L'azienda collabora con imprese leader in vari settori, tra cui beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni e tecnologia.

“La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di ampliare la portata e l'impatto del nostro lavoro strategico basato sulla cultura”, ha affermato Fernando Parodi, CEO di BMC. “Insieme, siamo in grado di offrire alle organizzazioni una prospettiva più chiara, una maggiore lungimiranza e strategie attuabili che favoriscono una crescita sostenibile”.

“Le organizzazioni a livello globale continuano ad affrontare rapidi cambiamenti, e i nostri clienti sono alla ricerca di soluzioni differenziate che allineino la strategia aziendale all'innovazione”, ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente e CEO globale di Andersen. “La collaborazione con BMC ci consente di espandere le nostre capacità e potenziare la nostra presenza globale, oltre a fornirci gli strumenti necessari per offrire soluzioni più lungimiranti e di grande impatto che generano risultati aziendali significativi”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

