Sharjah emerge como un centro global para la innovación médica y la I+D colaborativa

SHARJAH, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--En los Emiratos Árabes Unidos, donde ciudades como Abu Dabi y Dubái se encuentran sistemáticamente entre las más vanguardistas del mundo, el Emirato de Sharjah, la capital cultural y del conocimiento del país, se ha posicionado decisivamente como un centro de referencia para la investigación y la innovación en el ámbito sanitario. Esta transformación se debe principalmente al Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK), anteriormente SRTIP, SRTI Park.

Esta ambición quedó poderosamente demostrada durante el reciente foro ”Sharjah Next: Healthcare”, que fue mucho más que una conferencia típica, convirtiéndose en una poderosa declaración de intenciones. Reunió a un gran número de eminencias de la atención médica mundial, incluido el profesor Magdi Yacoub, un pionero en cirugía cardiotorácica; el profesor Humaid Obaid Al-Shamsi, un destacado oncólogo emiratí; y al Dr. Vladimir Ivkovic de la Harvard Medical School.

”Con Sharjah Next: Healthcare, creamos un escenario global para el diálogo, el descubrimiento y la colaboración”, comentó Hussain Al Mahmoudi, CEO de SPARK. “Nuestro objetivo es conectar la experiencia internacional con oportunidades locales, asegurando que la innovación en Sharjah se traduzca en salud y bienestar duraderos para las comunidades de todo el mundo”.

El foro hizo hincapié en la misión principal de SPARK: cerrar la brecha entre la investigación de laboratorio innovadora y sus aplicaciones en el mundo real. Los debates exploraron las fronteras de la neurociencia, el diagnóstico basado en IA, la medicina espacial y la biotecnología, creando una plataforma de networking única para académicos, clínicos, startups y legisladores.

Un respaldo rotundo a este ecosistema provino de Su Alteza el Jeque Dr. Sultán bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, quien anunció una donación de $2 millones para el revolucionario proyecto “Magdi Yacoub Valve“. Esta tecnología pionera, que permite que el cuerpo del paciente desarrolle una válvula cardíaca viva, ejemplifica el tipo de investigación transformadora que SPARK desea fomentar.

El modelo de SPARK se basa fundamentalmente en un marco de triple hélice de colaboración entre gobierno, industria y academia. Entre las nuevas alianzas firmadas en el foro se incluyó un memorando de entendimiento con Boehringer Ingelheim para proporcionar a los desarrolladores de SPARK acceso a su plataforma de innovación abierta, ”OpnME”, y un acuerdo marco de investigación con Aster DM Healthcare para acelerar el desarrollo de tecnologías médicas e inteligencia artificial en el diagnóstico.

Estas colaboraciones ponen de relieve una propuesta de valor clave para inversores e investigadores: SPARK es más que un parque físico; es un ecosistema integrado que ofrece instalaciones como el centro de prototipado y fabricación SoiLab, apoyo regulatorio simplificado, y acceso a socios internacionales y oportunidades de financiación.

Acerca del Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK)

Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.