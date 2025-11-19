Silicon Labs se asocia con Rimini Street para desarrollar una estrategia SAP preparada para el futuro

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de soporte integral de software empresarial, servicios gestionados y soluciones innovadoras de ERP con IA agéntica, y proveedor líder de soporte externo para software Oracle, SAP y VMware, anunció el día de hoy que Silicon Labs seleccionó a Rimini Street como socio estratégico para maximizar el valor de su inversión en SAP ECC 6.0. Esta colaboración proporciona al fabricante de semiconductores que tiene su sede en EE. UU. mantenimiento SAP a largo plazo y servicios profesionales para acelerar la modernización sin recurrir a costosas actualizaciones ni interrupciones en el negocio.

La colaboración reduce la deuda técnica y acelera la modernización

Silicon Labs contrató inicialmente al equipo de servicios profesionales de Rimini Street, Rimini Consult™, para desarrollar una hoja de ruta estratégica de ERP que condujera a un proyecto multisistema para alinear 12 entornos SAP con los estándares modernos de sistemas operativos y bases de datos. El proyecto redujo la deuda técnica de Silicon Labs al mejorar la estabilidad de la plataforma, reforzar su seguridad y cumplimiento normativo, y ofrecer capacidades de generación de informes más rápidas y en tiempo real para respaldar la toma de decisiones ejecutivas informadas.

"Rimini Street no solo obtuvo resultados excepcionales en nuestro proyecto SAP, sino que también pudimos ponerlo en marcha antes de lo previsto, trabajando codo con codo con nuestro equipo para garantizar el éxito de principio a fin", afirmó Radhika Chennakeshavula, directora de informática y vicepresidenta de Silicon Labs. "Nuestra actual inversión en SAP ECC sigue aportando valor a todas nuestras operaciones. Como parte de nuestra estrategia de innovación, estamos acelerando el desarrollo de nuevas capacidades basadas en nuestro núcleo SAP y modernizándolas cuando es necesario, sin el costo, el riesgo y las interrupciones que supondría un cambio no deseado a RISE with SAP. Prefiero realizar inversiones impactantes en nuestro personal, tiempo y dinero para aprovechar todo el potencial de la última tecnología de IA, en lugar de una actualización de la plataforma con un bajo retorno de la inversión".

Los excelentes resultados llevan a una ampliación de la colaboración

El éxito de la contratación de servicios profesionales con Rimini Street se convirtió en el catalizador de un acuerdo de cinco años de Rimini Support™ for SAP, que generó un ahorro inmediato del 50 % en los costos anuales de soporte, junto con soluciones adicionales como Rimini Watch™, la alternativa de gestión de cambios de Rimini Street a SAP Solution Manager, lo que permitió a Silicon Labs avanzar rápidamente en su estrategia de crecimiento.

"Rimini Street es más que un proveedor de servicios. Ahora es un socio de confianza a largo plazo que respeta nuestra dirección estratégica, se alinea con nuestra visión y ofrece un valor real", afirmó Chennakeshavula. "Rimini Street libera recursos críticos, acelera la innovación y brinda asistencia experta en todas nuestras operaciones globales, lo que nos da la flexibilidad necesaria para modernizarnos según nuestros propios términos y plazos". Con una profunda confianza en la experiencia y las capacidades de Rimini Street en materia de ERP, Silicon Labs está ampliando su asociación para incluir nuevas innovaciones de ERP con IA agéntica.

"Estamos orgullosos de ser socios estratégicos de fabricantes líderes como Silicon Labs, ayudándoles a crear una operación más sólida y segura, ágil en su capacidad para adoptar la última tecnología sin migraciones largas ni cambios de plataforma", dijo Jeff Chenevey, vicepresidente de soluciones para la industria manufacturera de Rimini Street. "El enfoque integral de Rimini Street significa que nos ocupamos de todas las necesidades de nuestros clientes, gestionando de forma experta las necesidades actuales y acelerando las capacidades futuras".

Descubra cómo las soluciones integrales de soporte, optimización e innovación de Rimini Street ayudan a los fabricantes a obtener una ventaja competitiva aquí.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa que integra el índice Russell 2000®, es un proveedor mundial de confianza y eficacia demostrada, que presta servicios de soporte integral para software empresarial de misión crítica, servicios gestionados y soluciones ERP innovadoras con IA agencial. Además, es el proveedor líder de soporte de terceros para el software de Oracle, SAP y VMware, con miles de contratos para prestar servicios de TI a las organizaciones de la Fortune Global 100, Fortune 500, del mercado medio, del sector público y gubernamentales que han aprovechado la metodología de Rimini Smart Path™ para lograr mejores resultados operativos, ahorrar miles de millones de dólares estadounidenses y financiar la IA y demás innovaciones.

Para obtener más información, visite www.riministreet.com, y comuníquese con Rimini Street en X, Facebook, Instagram y LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones incluidas en esta comunicación no constituyen hechos históricos, sino declaraciones prospectivas a los efectos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente se acompañan de palabras como "anticipar", "suponer", "creer", "continuar", "podría", "actualmente", "estimar", "esperar", "pronosticar", "futuro", "pretender", "puede", "perspectiva", "planificar", "posible", "meta", "potencial", "predecir", "proyectar", "parecer", "buscar", "debería", "será", "sería" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a nuestras expectativas sobre eventos futuros, oportunidades futuras, expansión global y otras iniciativas de crecimiento, así como nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección, y no constituyen predicciones del desempeño real ni declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres relacionados con el negocio de Rimini Street, y los resultados reales podrían diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, litigios, acuerdos y órdenes judiciales relacionados con Oracle; la finalización de los servicios de soporte para los productos de software PeopleSoft de Oracle y su impacto en los ingresos y costos futuros derivados de estas gestiones; cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluyendo el impacto de las tendencias macroeconómicas, las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones cambiarias, así como las condiciones financieras, económicas, regulatorias y políticas generales que afectan al sector en el que operamos y a los sectores en los que operan nuestros clientes; la evolución del panorama de la gestión y el soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y ampliar nuestra base de clientes; la importante competencia en el sector de los servicios de soporte de software y nuestras intenciones con respecto a nuestro modelo de precios; la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios, así como de los productos y servicios que esperamos lanzar; nuestras expectativas con respecto a las nuevas ofertas de productos, las asociaciones y los programas de alianzas, incluyendo, entre otros, nuestra asociación con ServiceNow y nuestras soluciones innovadoras de ERP con IA agéntica; nuestra capacidad para aumentar nuestros ingresos y pronosticarlos con precisión, junto con los resultados de cualquier esfuerzo por gestionar los costos para alinearlos con las expectativas de ingresos y la expansión de nuestra oferta; el impacto previsto de las reducciones de nuestra plantilla durante el último y el actual ejercicio fiscal y los costos de reorganización asociados; las estimaciones de nuestro mercado total direccionable y las expectativas de ahorro de los clientes en comparación con el uso de otros proveedores; la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas; los riesgos relacionados con las tasas de retención, incluida nuestra capacidad para predecirlas con precisión; la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo; nuestra capacidad para atraer y retener personal cualificado adicional; nuestro plan de negocios y nuestra capacidad para crecer en el futuro, así como nuestra capacidad para lograr y mantener la rentabilidad; la volatilidad del precio de nuestras acciones; nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación mediante la emisión de acciones o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de efectivo de las operaciones que ayuden a financiar el aumento de la inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; los riesgos asociados con las operaciones globales; nuestra capacidad para prevenir el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la ciberseguridad; cualquier deficiencia relacionada con las tecnologías de inteligencia artificial utilizadas por nosotros o por nuestros proveedores y prestadores de servicios externos, o incorporadas por nosotros en nuestras ofertas de servicios y/o nuestras soluciones innovadoras de ERP con IA agéntica; nuestra capacidad para proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y para cumplir con las normas de privacidad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera; nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual; cambios en las leyes y reglamentos, incluidos los cambios en las leyes fiscales o los resultados desfavorables de las posiciones fiscales que adoptamos; costos arancelarios, incluyendo alivio arancelario o la capacidad de mitigar los aranceles, a la luz de aranceles nuevos o incrementados impuestos por el gobierno de los Estados Unidos y el potencial de medidas comerciales de represalia por parte de los países afectados; nuestra incapacidad para establecer reservas fiscales adecuadas; desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio; nuestra capacidad para obtener beneficios de nuestras pérdidas operativas netas; cualquier impacto negativo de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza en nuestra reputación o negocio y la exposición de nuestro negocio a costos o riesgos adicionales derivados de nuestros informes sobre dichos asuntos; nuestra capacidad para mantener nuestra buena reputación ante el gobierno de los Estados Unidos y gobiernos internacionales, obtener nuevos contratos con entidades gubernamentales y mantener nuestro estatus como contratista aprobado del gobierno de los Estados Unidos; las obligaciones de servicio de deuda en curso de nuestra línea de crédito y los convenios financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tasa de interés relacionado; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez; el monto y el momento de las recompras, si las hubiera, bajo nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa; incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los títulos de renta variable de Rimini Street; eventos catastróficos que interrumpan nuestro negocio o el de nuestros clientes; y aquellos descritos en la sección "Factores de riesgo" del Informe Trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 30 de octubre de 2025, y sus actualizaciones periódicas en los futuros Informes Anuales en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes Actuales en el Formulario 8-K y demás documentos presentados por Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). Asimismo, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes y previsiones de Rimini Street sobre eventos y perspectivas futuras a la fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores modificarán sus evaluaciones. No obstante, si bien Rimini Street podría optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en el futuro, se exime expresamente de cualquier obligación de hacerlo, salvo que la ley lo exija. No debe considerarse que estas declaraciones prospectivas representen las evaluaciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la de esta comunicación.

© 2025 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street, y sus combinaciones, y otras marcas marcadas con TM son marcas registradas de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas a las que se hace referencia en este documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.