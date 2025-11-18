Novità nella fidelizzazione alberghiera: Hilton Honors lancia una scorciatoia per lo status Elite e presenta Diamond Reserve, il nuovo livello premium
Per i titolari di questa tessera, i benefit includono i migliori vantaggi del settore in termini di camere, garanzia di check-out prolungato e assistenza esclusiva
- Con l'evoluzione del pluripremiato programma di fidelizzazione alberghiera Hilton Honors, conquistare un nuovo status diventa ancora più facile e ricco di soddisfazioni.
- Diamond Reserve rappresenta un nuovo ed esclusivo livello di riconoscimento e benefit nel programma Hilton Honors.
- Sarà più rapido ottenere lo status Diamond; ora la tessera Gold rappresenta il livello intermedio più prezioso.
- I membri di Hilton Honors continueranno a usufruire dei vantaggi che gradiscono e apprezzano maggiormente.
MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Sempre impegnata nel premiare la fedeltà alberghiera in ciascuna fase del percorso di viaggio, oggi Hilton (NYSE: HLT) ha annunciato entusiasmanti modifiche al pluripremiato programma di fidelizzazione Hilton Honors.
