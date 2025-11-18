-

Novità nella fidelizzazione alberghiera: Hilton Honors lancia una scorciatoia per lo status Elite e presenta Diamond Reserve, il nuovo livello premium

Per i titolari di questa tessera, i benefit includono i migliori vantaggi del settore in termini di camere, garanzia di check-out prolungato e assistenza esclusiva

  • Con l'evoluzione del pluripremiato programma di fidelizzazione alberghiera Hilton Honors, conquistare un nuovo status diventa ancora più facile e ricco di soddisfazioni.
  • Diamond Reserve rappresenta un nuovo ed esclusivo livello di riconoscimento e benefit nel programma Hilton Honors.
  • Sarà più rapido ottenere lo status Diamond; ora la tessera Gold rappresenta il livello intermedio più prezioso.
  • I membri di Hilton Honors continueranno a usufruire dei vantaggi che gradiscono e apprezzano maggiormente.
(Foto: Hilton) Sempre impegnata nel premiare la fedeltà alberghiera in ciascuna fase del percorso di viaggio, Hilton ha annunciato entusiasmanti modifiche al pluripremiato programma di fidelizzazione Hilton Honors. (Waldorf Astoria New York)

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Sempre impegnata nel premiare la fedeltà alberghiera in ciascuna fase del percorso di viaggio, oggi Hilton (NYSE: HLT) ha annunciato entusiasmanti modifiche al pluripremiato programma di fidelizzazione Hilton Honors.

