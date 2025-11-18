Novità nella fidelizzazione alberghiera: Hilton Honors lancia una scorciatoia per lo status Elite e presenta Diamond Reserve, il nuovo livello premium

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Sempre impegnata nel premiare la fedeltà alberghiera in ciascuna fase del percorso di viaggio, oggi Hilton (NYSE: HLT) ha annunciato entusiasmanti modifiche al pluripremiato programma di fidelizzazione Hilton Honors.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.