Andersen Consulting indgår samarbejdsaftale med Business Meets Culture

Andersen Consulting udvider sin globale rækkevidde gennem en samarbejdsaftale med Business Meets Culture (BMC), der er en global strategikonsulentvirksomhed med lokationer i Latinamerika, Europa og USA.

Med afsæt i kulturel intelligens og indsigt i menneskelig adfærd specialiserer BMC sig i strategi, brandstrategi, kommerciel planlægning, innovation og altid transformation. Med deres egne metoder og tværfaglige teams hjælper BMC virksomheder med at knytte strategi tættere til mennesker ved at omsætte udvikling, adfærd og forretningsmæssige udfordringer til relevante muligheder for vækst. Virksomheden samarbejder med førende aktører på tværs af brancher som forbrugsvarer, finansielle tjenester, telekommunikation og teknologi.

"Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at styrke rækkevidden og effekten af vores kulturelt forankrede strategiske arbejde," siger Fernando Parodi, som er CEO for BMC. "Sammen står vi endnu stærkere og kan tilbyde organisationer skarpere perspektiver, mulighed for at være på forkant og handlingsorienterede strategier, der skaber bæredygtig vækst."

I takt med at organisationer over hele verden fortsat skal navigere i pludselige forandringer, efterspørger vores kunder løsninger, der på en ny måde forbinder forretningsstrategi med innovation," siger Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Samarbejdet med BMC gør det muligt for os at udvide vores kapaciteter og samtidig styrke vores globale tilstedeværelse – og det gør os i stand til at levere mere fremsynede, effektfulde løsninger, der skaber reelle resultater for virksomheder."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og en bred vifte af øvrige rådgivningsydelser på en global platform med mere end 44.000 specialister verden over og tilstedeværelse på over 600 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentydelser gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

