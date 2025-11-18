Verbesserte Treueprämien: Hilton Honors führt einen schnelleren Weg zum Elite-Status ein und präsentiert einen neuen Premium-Status – Diamond Reserve

MCLEAN, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Hilton (NYSE: HLT) hat sich zum Ziel gesetzt, die Treue seiner Gäste in jeder Phase ihrer Reise zu belohnen. Im Rahmen dessen wurden heute spannende Änderungen an dem preisgekrönten Treueprogramm Hilton Honors angekündigt. Im kommenden Januar führt Hilton seine bisher exklusivste Stufe ein – Diamond Reserve – mit neuen, verbesserten Vorteilen, darunter eine bestätigbare Upgrade-Prämie, die sofort bei der Buchung eingelöst werden kann, garantierter Late Check-out bis 16:00 Uhr und exklusiver Kundenservice.

Darüber hinaus wird der Hilton Honors Gold Status zur wertvollsten Statusstufe im mittleren Segment. Mitglieder genießen weiterhin alle bisherigen Vorteile, darunter Zimmer-Upgrades bei Verfügbarkeit sowie Gutschriften für Speisen und Getränke in teilnehmenden Hotels – und erreichen diesen Status künftig noch schneller.

„Unsere Mitglieder haben uns mitgeteilt, dass sie sich während ihrer Reisen mehr persönliche Anerkennung und bedeutungsvolle Prämien wünschen. Wir sind stolz darauf, heute das nächste Kapitel für Hilton Honors aufzuschlagen, indem wir unseren Mitgliedern das bieten, was ihnen am wichtigsten ist: ein Loyalitätsprogramm, was sowohl zugänglicher ist und noch lohnendere Prämien an mehr Orten auf der ganzen Welt“, so Chris Nassetta, President und Chief Executive Officer von Hilton. „In einer Zeit, in der viele Treueprogramme zunehmend austauschbar erscheinen, stärken wir Hilton Honors für jedes Mitglied – von unseren hervorragenden Upgrade-Vorteilen für unsere Elite-Mitglieder bis hin zu mehr Möglichkeiten in unserem wachsenden Portfolio von mehr als 9.000 Hotels zu träumen, zu übernachten, Punkte zu sammeln und einzulösen.“

In Jahr 2026 wird es noch einfacher sein, den Elite-Status bei Hilton zu erreichen, sodass noch mehr Reisende die Anerkennung, Vergünstigungen und Flexibilität genießen können, die Hilton Honors und die Hilton Honors App zu einem bevorzugten Reisebegleiter machen. Zu den Highlights gehören:

Mitglieder erhalten den Gold Status bereits mit nur 25 Übernachtungen pro Jahr – 15 Übernachtungen weniger als die derzeit erforderlichen 40 Übernachtungen.

Mit dem Gold Status genießen Mitglieder weiterhin die gleichen Vorteile, wie die frühzeitige Bestätigung von Zimmer-Upgrades nach Verfügbarkeit, ein tägliches Verzehrguthaben oder ein kontinentales Frühstück (je nach Marke und Region) und 80 Prozent mehr Punkte.

Mitglieder erreichen den Diamond Status ebenfalls schneller, da sie nur noch 50 statt wie bisher 60 Übernachtungen benötigen. Diamond-Mitglieder genießen weiterhin die gleichen Vorteile, darunter die frühzeitige Bestätigung von Zimmer-Upgrades bei Verfügbarkeit, ein tägliches Guthaben für Speisen und Getränke oder ein kontinentales Frühstück (je nach Marke und Region), Zugang zur Executive Lounge, eine 48-Stunden-Zimmergarantie und 100 Prozent mehr Punkte.

Mit diesen Änderungen hat Hilton die Anforderungen für das Erreichen des Gold und Diamond Status reduziert, sei es durch Übernachtungen, Aufenthalte oder qualifizierte Ausgaben, beginnend im nächsten Jahr.

Das Beste von Hilton Honors erreichen

Als neue Spitze der Hilton Honors Statusprogramms ist Diamond Reserve eine völlig neue Statusstufe, die für die treuesten Reisenden von Hilton entwickelt wurde. Diesen brandneuen Premium-Status erreichen diejenigen, die 80 Übernachtungen UND 18.000 USD an jährlichen qualifizierenden Ausgaben nachweisen können. Dieser Status ist der bisher exklusivste Ausdruck der Loyalität von Hilton.

„Loyalität ist nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben jahrelang unseren Mitgliedern zugehört. Diamond Reserve wurde geschaffen, um diejenigen zu würdigen und zu belohnen, die Hilton ihre Reisen anvertrauen“, sagte Mark Weinstein, Chief Marketing Officer und Head of Luxury Brands bei Hilton. „Wir wissen, dass die Verbesserung des Aufenthaltserlebnisses der Grundstein für die Förderung der Loyalität ist. Deshalb haben wir eine Reihe von Ultra-Premium-Vorteilen sorgfältig entwickelt, die den Aufenthalt bei Hilton noch besser machen sollen.“

Zu den entscheidenden Vorteilen des Diamond Reserve Status gehört die vorab bestätigbare Upgrade-Prämie:

Mit der bestätigbaren Upgrade-Prämie können sich berechtigte Mitglieder bereits zum Zeitpunkt der Buchung ein Zimmer-Upgrade auf eine höhere Kategorie, einschließlich Suiten mit einem Schlafzimmer, für Aufenthalte von bis zu sieben Nächten fest bestätigen – auch über die Hilton Honors App.

Mitglieder erhalten ihre erste bestätigbare Upgrade-Prämie, wenn sie den Diamond-Reserve-Status erreichen, und die Möglichkeit, eine zweite Prämie nach 120 Übernachtungen oder 30.000 Punkten zu erhalten.

Bestätigbare Upgrade-Prämien können sowohl für berechtigte bezahlte als auch für Prämienaufenthalte in ausgewählten Hilton-Hotels weltweit verwendet werden, die kostenlose Upgrades vor der Ankunft anbieten. Dazu gehören Hotels aus dem wachsenden Luxusportfolio des Unternehmens mit Marken wie Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts und Signia by Hilton.

Zusätzliche maßgeschneiderte Vorteile spiegeln die nahtlose Flexibilität und Personalisierung wider, die sich die engagiertesten Reisenden von Hilton wünschen:

Der Diamond Reserve Status garantiert bei jedem berechtigten Aufenthalt einen späten Check-out bis 16:00 Uhr, sodass Mitglieder mehr Zeit haben, sich zu entspannen oder sich auf ihre Weiterreise vorzubereiten.

Diamond Reserve-Mitglieder erhalten einen unvergleichlichen Service durch einen exklusiven 24/7-Kundenservice mit speziell geschulten Teammitgliedern, die Persönliche Unterstützung bieten und Anliegen mit höchster Priorität bearbeiten.

Zusätzlich zu den Executive Lounges genießen Diamond Reserve-Mitglieder kostenlosen Zugang zu den Hilton Premium Clubs, einer wachsenden Auswahl an exklusiven Lounges in den Hotels, die meist in den Luxus-, Lifestyle- oder Full-Service-Hotels von Hilton zu finden sind und gehobene Speisen und Getränke, ruhige Arbeitsbereiche und andere begehrte Annehmlichkeiten bieten.

Diamond Reserve-Mitglieder erhalten höchste Priorität bei Upgrades, sofern verfügbar, die bereits drei Tage vor dem Check-in bestätigt werden.

Mitglieder, die Diamond Reserve erreichen, werden außerdem schneller und großzügiger als je zuvor für ihre Treue belohnt, mit einem 120-prozentigen Punktebonus bei jeden Aufenthalt.

Beliebte und flexible Vorteile bleiben bestehen

Im Kern bleibt Hilton Honors seinem Ziel verpflichtet, Reisenden mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten, wie und wann sie ihre Punkte einlösen. Mitglieder profitieren weiterhin von keinen Sperrdaten und keinen Resortgebühren für Prämienaufenthalte, die komplett mit Punkten gebucht werden. Sie können auch Hilton Honors Punkte und Geld kombinieren, um ihrem nächsten Aufenthalt näher zu kommen, was die Reiseplanung noch flexibler macht. Einer der wertvollsten Vorteile des Programms, der „Fifth-Night-Free”-Vorteil, belohnt weiterhin Mitglieder, die Standardzimmer-Prämien vollständig mit Punkten buchen, und bietet ihnen so erhebliche Einsparungen und länger anhaltende Erlebnisse.

Mehr Möglichkeiten zum Träumen, Sammeln und Einlösen im wachsenden Luxus- und Lifestyle-Portfolio

Mitglieder, die mit Hilton Honors reisen, haben jetzt mehr Möglichkeiten, mit ihren Punkten zu träumen und diese einzulösen, da sie Zugang zum wachsenden Weltklasse-Portfolio von Hilton haben, das mehr als 1.000 Luxus- und Lifestyle-Hotels umfasst. Dazu gehört die wegweisende Eröffnung des Waldorf Astoria New York, einem Hotel, das sowohl die Tradition von Hilton als auch seine kontinuierliche Weiterentwicklung repräsentiert, sowie mehr als 450 Boutique-Hotels aus der exklusiven Partnerschaft mit Small Luxury Hotels of the World.

Erfahren Sie mehr über Hilton Honors unter stories.hilton.com/hiltonhonors oder besuchen Sie www.hiltonhonors.com, um heute Mitglied im Programm zu werden.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein weltweit führendes Hotelunternehmen mit einem Portfolio von 25 Weltklasse-Marken, das 9.000 Häuser und über 1,3 Millionen Zimmer in 141 Ländern und Territorien umfasst. Hilton hat sich der Erfüllung seiner Gründungsvision verschrieben, die Welt mit dem Licht und der Wärme der Gastfreundschaft zu erfüllen, und hat in seiner über 100-jährigen Geschichte mehr als 3 Milliarden Gäste begrüßt. Als weltweit bester Arbeitgeber laut Great Place to Work und Fortune ist Hilton bestrebt, die beste Kultur für seine 500.000 Teammitglieder auf der ganzen Welt zu schaffen. Hilton hat branchenführende technologische Verbesserungen eingeführt, um das Gästeerlebnis zu verbessern, darunter Digital Key Share, automatische kostenlose Zimmer-Upgrades und die Möglichkeit, bestätigte Zimmer mit Verbindungstür zu buchen. Durch das preisgekrönte Treueprogramm Hilton Honors können die mehr als 235 Millionen Hilton Honors-Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Hotelaufenthalte und Erlebnisse sammeln, die man mit Geld nicht kaufen kann. Mit der kostenlosen Hilton Honors App können Gäste ihren Aufenthalt buchen, ihr Zimmer auswählen, einchecken, ihre Tür mit einem digitalen Schlüssel öffnen und auschecken – alles über ihr Smartphone. Weitere Informationen finden Sie unter stories.hilton.com Verbinden Sie sich mit Hilton auf Facebook, X, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Über Hilton Honors

Hilton Honors ist das preisgekrönte Treueprogramm für Gäste der Weltklasse-Marken von Hilton, zu denen 9.000 Häuser in 141 Ländern und Territorien gehören. Hilton Honors-Mitglieder, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, profitieren von sofortigen Vorteilen, darunter ein flexibler Zahlungsregler, mit dem Mitglieder nahezu jede Kombination aus Punkten und Geld für die Buchung eines Aufenthalts wählen können, ein exklusiver Mitgliederrabatt und kostenloses Standard-WLAN. Mitglieder haben außerdem exklusiv über die branchenführende Hilton Honors App Zugang zu kontaktloser Technologie, mit der sie einchecken, ihr Zimmer auswählen und mit einem digitalen Schlüssel darauf zugreifen können. Hilton Honors bietet mehr als 235 Millionen Mitgliedern Hunderte von Möglichkeiten, Punkte zu sammeln und einzulösen, darunter auch mit ausgewählten Co-Branded-Kreditkarten. Mitglieder können Punkte für kostenlose Übernachtungen, Einkäufe bei Amazon, exklusive Erlebnisse, Spenden für wohltätige Zwecke und vieles mehr einlösen. Die Teilnahme am Programm ist kostenlos und Reisende können sich online unter hiltonhonors.com anmelden. Erfahren Sie mehr über Hilton Honors unter stories.hilton.com/hiltonhonors und folgen Sie Hilton Honors auf Facebook, X und Instagram.

