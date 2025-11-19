-

Owkin onthult Europa's eerste pan-Europese agentic infrastructuur voor biologie tijdens de Frans-Duitse top over digitale soevereiniteit

original Thomas Clozel (CEO of Owkin) joins Emmanuel Macron, Friedrich Merz and others at the Franco-German Digital Sovereignty Summit

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Tijdens de Frans-Duitse top over digitale soevereiniteit die vandaag in Berlijn plaatsvindt, heeft Owkin samen met vooraanstaande academische partners Gustave Roussy (Frankrijk) en Charité Comprehensive Cancer Center (Duitsland) een baanbrekend initiatief aangekondigd: het ontwikkelen van de eerste pan-Europese agentic infrastructuur waarbij biologische gegevens aan AI worden aangepast. Dit is een belangrijke stap op weg naar biologische superintelligentie.

Het project heeft tot doel moderne AI-methoden te ontwikkelen en in te zetten ter ondersteuning van biologisch onderzoek en de ontwikkeling van geneesmiddelen. In eerste instantie zal het de harmonisatie en structurering van biomedische gegevens in heel Europa bevorderen om de wetenschappelijke samenwerking te verbeteren. Het project combineert agentic AI-systemen en geavanceerde biomedische gegevensstructurering. Het doel is een nieuw redeneringsmodel te ontwikkelen dat in staat is om elke fase van biologisch onderzoek en de ontwikkeling van geneesmiddelen te automatiseren en te verbeteren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Perscontacten:

Owkin
malika.labou-ext@owkin.com
+33 6 64 15 45 62

Gustave Roussy
Claire Parisel & Leona Pinto
presse@gustaveroussy.fr
+33 1 42 11 50 59
+33 1 42 11 63 59

Charité – Universitätsmedizin Berlin
Dr. Anne Rediger
Referentin Pressearbeit
+49 30 450 570 400
presse@charite.de

