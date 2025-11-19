Owkin onthult Europa's eerste pan-Europese agentic infrastructuur voor biologie tijdens de Frans-Duitse top over digitale soevereiniteit

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Tijdens de Frans-Duitse top over digitale soevereiniteit die vandaag in Berlijn plaatsvindt, heeft Owkin samen met vooraanstaande academische partners Gustave Roussy (Frankrijk) en Charité Comprehensive Cancer Center (Duitsland) een baanbrekend initiatief aangekondigd: het ontwikkelen van de eerste pan-Europese agentic infrastructuur waarbij biologische gegevens aan AI worden aangepast. Dit is een belangrijke stap op weg naar biologische superintelligentie.

Het project heeft tot doel moderne AI-methoden te ontwikkelen en in te zetten ter ondersteuning van biologisch onderzoek en de ontwikkeling van geneesmiddelen. In eerste instantie zal het de harmonisatie en structurering van biomedische gegevens in heel Europa bevorderen om de wetenschappelijke samenwerking te verbeteren. Het project combineert agentic AI-systemen en geavanceerde biomedische gegevensstructurering. Het doel is een nieuw redeneringsmodel te ontwikkelen dat in staat is om elke fase van biologisch onderzoek en de ontwikkeling van geneesmiddelen te automatiseren en te verbeteren.

