LTIMindtree stärkt Beziehung zu Microsoft, um die Einführung von Microsoft Azure zu beschleunigen und die KI-gestützte Transformation voranzutreiben

WARREN, New Jersey & MUMBAI, Indien--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Technologieberatungs- und Digital-Lösungsunternehmen, hat die Ausweitung seiner globalen Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt gegeben, um die Einführung von Microsoft Azure zu beschleunigen und die KI-gestützte Transformation von Unternehmen voranzutreiben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird LTIMindtree eine schnellere Cloud-Einführung ermöglichen und durch fortschrittliche KI-Lösungen einen höheren Geschäftswert für gemeinsame Kunden erschließen.

Als Global-System-Integrator (GSI)-Partner von Microsoft verstärkt LTIMindtree sein Engagement, globalen Unternehmen zu ermöglichen, ihre Cloud-Investitionen und Azure-Engagements zu maximieren und eine schnellere Amortisation zu erzielen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Bestreben von LTIMindtree, ein signifikantes Wachstum bei Azure-bezogenen Projekten zu erzielen und dabei die Stärke seiner 360°-Beziehung zu Microsoft in allen Lösungsbereichen zu nutzen. Sie kombiniert die Branchenexpertise von LTIMindtree mit den fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von Microsoft, darunter Azure OpenAI in Microsoft Foundry, Microsoft 365 Copilot und Fabric. Darüber hinaus wird sie intelligente Entscheidungsfindung und Automatisierung in allen Branchen ermöglichen, eine sichere und skalierbare Cloud-Modernisierung durch Azure-Migrationsprogramme gewährleisten und die Einführung von Copilot beschleunigen, um die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern und die Kundenbindung zu verbessern.

Als strategischer Partner hat LTIMindtree den gesamten Microsoft Security Stack – Defender XDR, Sentinel, Intune, Windows Autopatch und Entra ID – auf mehreren Endpunkten bereitgestellt und erfasst monatlich umfassende Sicherheitsdaten für eine automatisierte Reaktion auf Bedrohungen. Dieser sicherheitsorientierte Ansatz positioniert LTIMindtree als Vorbild für sichere Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen. Ergänzend dazu ist LTIMindtree führend im Bereich Unternehmens-KI durch die interne Einführung von Microsoft 365 Copilot. Geleitet von einer Governance-First-Einführung ist Copilot nun in alle Arbeitsabläufe eingebettet, um die Produktivität zu steigern und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

„Unsere Zusammenarbeit mit Microsoft basiert auf der gemeinsamen Vision, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Zukunft neu zu gestalten. Durch die beschleunigte Einführung von Azure und die Einbettung von KI in alle Geschäftsprozesse helfen wir unseren Kunden, den Schritt vom Pilotprojekt zur Produktivität zu vollziehen und so Innovation, Resilienz und Wachstum in großem Maßstab zu ermöglichen“, sagte Venu Lambu, CEO und Managing Director von LTIMindtree.

„Diese Zusammenarbeit mit LTIMindtree unterstreicht unser gemeinsames Engagement, Innovationen für Unternehmen im Zeitalter der KI voranzutreiben. Durch die Einführung von Microsoft AI im eigenen Unternehmen und die Anwendung dieser Erkenntnisse, um Kunden bei der Modernisierung und verantwortungsvollen Skalierung zu unterstützen, setzt LTIMindtree Maßstäbe für die Transformation“, sagte Stephen Boyle, Vice President, Global System Integrators and Advisory Partners bei Microsoft.

LTIMindtree spielt eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung wichtiger Vorteile für Kunden, darunter eine schnellere Cloud-Einführung und optimierte Kosten durch die Microsoft-Azure-Consumption-Commitment (MAAC) -Vereinbarung. Im Rahmen dieser wertvollen Partnerschaft wurde LTIMindtree als Partner für Microsoft Fabric Real-Time Intelligence ausgezeichnet, was seine Führungsrolle im Bereich Datenmodernisierung und -analyse erneut unterstreicht. Darüber hinaus bietet LTIMindtree fachkundige Beratung zu Microsoft Dynamics 365, ermöglicht agile Transformationen und liefert End-to-End-Geschäftsanwendungslösungen für globale Unternehmen.

