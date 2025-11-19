Esri présente les dernières intégrations ArcGIS pour Microsoft Fabric

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial de l’intelligence géographique, a annoncé aujourd’hui la mise à disposition générale d’ArcGIS GeoAnalytics pour Microsoft Fabric. ArcGIS Maps pour Microsoft Fabric, un outil de cartographie permettant aux utilisateurs d’ajouter facilement du contexte avec des données commerciales, démographiques, environnementales et sur le mode de vie afin d’enrichir les données d’entreprise dans Microsoft OneLake, est également disponible en avant-première publique.

« Cette intégration rend certaines des fonctionnalités essentielles d’Esri accessibles aux professionnels des données directement depuis leur environnement Microsoft Fabric », déclare Jack Dangermond, président d’Esri. « Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration stratégique de longue date avec Microsoft afin d’aider nos clients communs à exploiter des informations spatiales et à révéler des tendances inexplorées. »

La demande du marché en matière d’analyse spatiale et de cartographie est en pleine croissance parmi les scientifiques et ingénieurs des données, les analystes commerciaux et leurs dirigeants. GeoAnalytics for Fabric d’Esri permettra aux données de circuler au sein d’une organisation, que ce soit à partir de OneLake, de Microsoft Power BI ou de leur environnement ArcGIS. Les utilisateurs de Fabric peuvent désormais accéder directement à des outils et des fonctions d’analyse spatiale sophistiqués, ainsi qu’à une vaste bibliothèque de données spatiales fiables et sélectionnées, afin de découvrir où se trouvent les choses, comment elles sont liées entre elles, ce qu’elles signifient et quelles actions entreprendre.

« Tout en utilisant Microsoft Fabric pour traiter des ensembles de données d’observation à grande vitesse, les scientifiques du Met Office ont utilisé les fonctions ArcGIS GeoAnalytics [pour Microsoft Fabric] pour effectuer des analyses géospatiales avancées sur les données », déclare Richard Lawrence, chercheur principal en technologie au Met Office, le service météorologique et climatique du Royaume-Uni. « Grâce à la fonctionnalité intégrée à Microsoft Fabric, nos scientifiques ont pu facilement effectuer des analyses sur cet ensemble de données complexes qu’ils n’avaient jamais réalisées auparavant. »

ArcGIS Maps for Fabric, disponible via Fabric Workload Hub, permet aux organisations de créer des cartes interactives et d’ajuster chaque aspect de la conception d’une carte directement depuis l’interface utilisateur Microsoft Fabric qu’elles connaissent bien. Désormais disponible en préversion publique, ArcGIS Maps for Fabric permet aux utilisateurs de visualiser et d’identifier des modèles, des relations et des tendances qui ne sont pas visibles dans les vues tabulaires ou graphiques.

« Nous sommes ravis de franchir cette étape importante dans notre collaboration avec Esri en proposant à nos clients communs leurs puissantes analyses géospatiales et ArcGIS Maps for Microsoft Fabric », déclare Dipti Borkar, vice-présidente et directrice générale de Microsoft OneLake et Fabric Ecosystem. « Les utilisateurs peuvent désormais accéder à de puissantes fonctions de géoanalyse exécutées dans Apache Spark sur Fabric, ce qui leur permet d’explorer et d’exploiter tout le potentiel de l’intelligence géospatiale grâce à leurs données ArcGIS faisant autorité dans OneLake. De plus, ArcGIS Maps for Fabric offre une intégration encore plus poussée avec les puissantes capacités géospatiales d’Esri. »

GeoAnalytics for Fabric est désormais disponible pour les utilisateurs Microsoft, parallèlement à ArcGIS for Power BI. Les intégrations continuent de se développer, ArcGIS Maps for Fabric étant entré en phase de prévisualisation publique et devant être disponible prochainement. Pour en savoir plus, consultez le blog « Nouveautés d’ArcGIS for Microsoft Fabric ».

