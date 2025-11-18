Andersen Consulting sluit samenwerkingsovereenkomst met Business Meets Culture

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn wereldwijde bereik uit via een samenwerkingsovereenkomst met Business Meets Culture (BMC), een wereldwijd strategisch adviesbureau met vestigingen in Latijns-Amerika, Europa en de VS.

BMC, verankerd in culturele intelligentie en menselijk inzicht, is gespecialiseerd in strategie, merkstrategie, commerciële planning, innovatie en transformatie; altijd. Met behulp van eigen benaderingen en multidisciplinaire teams helpt BMC bedrijven strategie te verbinden met mensen door trends, gedrag en zakelijke spanningen te vertalen naar zinvolle kansen voor bedrijfsgroei. Het bedrijf werkt samen met toonaangevende bedrijven in diverse sectoren, waaronder consumptiegoederen, financiële dienstverlening, telecommunicatie en technologie.

"Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we het bereik en de impact van ons cultureel gefundeerde strategische werk vergroten," aldus Fernando Parodi, CEO van BMC. "Samen zijn we in staat om organisaties een scherper perspectief, meer vooruitziende blik en uitvoerbare strategieën te bieden die duurzame groei stimuleren."

"Nu organisaties wereldwijd te maken blijven krijgen met snelle veranderingen, zijn onze klanten op zoek naar gedifferentieerde oplossingen die de bedrijfsstrategie afstemmen op innovatie," stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Door samen te werken met BMC kunnen we onze mogelijkheden uitbreiden en tegelijkertijd ons wereldwijde bereik vergroten. Bovendien kunnen we zo meer toekomstgerichte, impactvolle oplossingen leveren die zinvolle bedrijfsresultaten opleveren."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt dat zich uitstrekt over bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

