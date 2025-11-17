OpenAI en Capco kondigen een servicespartnerschap aan om de transformatie van de wereldwijde sectoren van financiële services en energie te versnellen

LONDEN & SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--De internationale management- en technologieconsultancy Capco, een bedrijf van Wipro, voegt zich bij het Beta Services Partner Program van OpenAI, waardoor Capco prioritaire toegang tot de allernieuwste AI-innovatie verwerft. Capco en OpenAI zullen samenwerken om complexe problemen van klanten op te lossen en schaalbare oplossingen uit te werken. Op die manier positioneert Capco zich wereldwijd als een betrouwbare AI-partner voor klanten actief in financiële services en energie.

Via dit servicespartnerschap verkrijgt Capco vroege toegang tot de technologie, technische ondersteuning, oplossingarchitecten en trainingresources van OpenAI. OpenAI zal Capco’s meer dan 25 jaar expertise in wereldwijde transformatie en bewezen leveringservaring aanwenden in de sectoren van financiële services en energie.

