Access Advance dà il benvenuto a Xiaomi come licenziataria e concessore di licenze nei pool di brevetti HEVC Advance e VVC Advance

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC, una società di amministrazione indipendente per concessione di licenze d’uso di pool di brevetti sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video all’avanguardia, oggi ha annunciato che Xiaomi si è unita a entrambi i pool di brevetti – HEVC Advance e VVC Advance – in qualità sia di concessore di licenza sia di licenziatario.

“Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto a Xiaomi nella community per la concessione di licenze Access Advance”, commenta Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “La partecipazione di Xiaom a entrambi i nostri pool di brevetti – HEVC e VVC – rappresenta una pietra miliare nel settore della concessione in licenza delle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video. La sua decisione di unirsi al pool di brevetti HEVC Advance – grazie ai quali otterrà accesso a decine di migliaia di brevetti essenziali per lo standard H.265 largamente diffuso – e il suo doppio ruolo, concessore di licenza e licenziatario, ne dimostra l’impegno verso l’innovazione e il riconoscimento del valore di pool di brevetti che bilanciano l’interesse sia di titolari sia di implementatori di brevetti. Inoltre ne evidenzia il supporto all’impegno di Access Advance a fornire una soluzione basata su un unico pool per la concessione di licenze codec video. Desideriamo ringraziare Xiaomi per la professionalità e lo spirito di collaborazione dimostrati durante questo processo”.

Per aziende licenziatarie partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance, Access Advance offre l’accordo amministrativo ponte multicodec, una struttura di tariffe relative a royalty notevolmente scontate pensata per prodotti che integrano entrambe le tecnologie codec. Questo approccio semplifica l’amministrazione della concessione di licenze e offre significativi contenimenti dei costi per gli implementatori di vari standard video.

“Siamo lieti di unirci ai pool di brevetti Access Advance HEVC e VVC sia come concessore di licenza sia come licenziatario”, aggiunge Na Wei, direttrice generale sviluppo aziendale e strategia IP presso Xiaomi. “Questo accordo rispecchia il nostro impegno a supportare un ecosistema di innovazioni bilanciato e sostenibile. Sin dalla sua fondazione Xiaomi contribuisce in modo decisivo alla standardizzazione globale e investe costantemente e in misura notevole nella R&S. Continueremo a impegnarci per creare prodotti straordinari e migliorare il benessere dei consumatori, consentendo a chiunque, in tutto il mondo, di vivere in modo migliore grazie a tecnologie innovative”.

La partecipazione di Xiaomi ai pool di brevetti HEVC e VVC Advance rispecchia l’interesse condiviso del settore e il desiderio di promuovere un ambiente più semplice per la concessione di licenze delle tecnologie codec video. In quanto uno dei principali produttori mondiali di elettronica di consumo, con la sua iniziativa Xiaomi supporta lo sviluppo continuo di un ecosistema codec video solido e riconosce il ruolo costruttivo del quadro di riferimento per la concessione in licenza di pool di brevetti Access Advance nel promuovere un modello basato su criteri di equità, ragionevolezza e non discriminazione (FRAND) e dall’ampia copertura brevettuale, nonché valutazioni indipendenti dell’essenzialità dei brevetti negli standard cruciali delle tecnologie codec video.

Informazioni su Xiaomi: fondata nell’aprile 2010 e quotata al Main Board della borsa di Hong Kong fin dal 9 luglio 2018 (1810.HK), Xiaomi è un produttore smart manufacturing di elettronica di consumo il cui core business è costituito da smartphone e dispositivi intelligenti connessi tramite una piattaforma IoT.

Abbracciando la visione di “Fare amicizia con gli utenti ed essere l’azienda più cool nel cuore degli utenti”, Xiaomi persegue costantemente innovazione, un’esperienza utente di alta qualità ed efficienza operativa. Sviluppa senza sosta prodotti straordinari a prezzi accessibili affinché chiunque, ovunque nel mondo, possa vivere meglio grazie a tecnologie innovative.

Xiaomi è una delle principali aziende nel settore degli smartphone a livello globale. A giugno 2025 gli utenti attivi mensili globali hanno raggiunto quota 731,2 milioni. Ha inoltre creato la principale piattaforma mondiale AIoT (AI+IoT), che al 30 giugno 2025 ha raggiunto 989,1 milioni di dispositivi intelligenti connessi (esclusi smartphone, laptop e tablet). I prodotti Xiaomi sono presenti in oltre 100 Paesi e regioni nel mondo. Nel luglio 2025 Xiaomi è stata inserita nella lista Fortune Global 500 per il settimo anno consecutivo.

Informazioni su Access Advance: Access Advance LLC è una società di amministrazione per concessione di licenze indipendente creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli implementatori di brevetti.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 29.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 4.500 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool di brevetti per la distribuzione, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP,266 e AV1. Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com.

