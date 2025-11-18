Venture Global presenta una solicitud ante la FERC para el Proyecto de Expansión de Plaquemines

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--El día de hoy, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) presentó ante la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) su solicitud de permisos y aprobación para el proyecto de expansión de la planta de GNL Plaquemines. Asimismo, Venture Global solicitó al Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) las autorizaciones de exportación relacionadas con esta expansión.

La expansión de Plaquemines fue anunciada a principios de este año con la participación del Secretario de Energía de EE. UU. Chris Wright, el Secretario del Interior de EE. UU. Doug Burgum y el Gobernador de Luisiana Jeff Landry. Venture Global ha incrementado la producción prevista de este proyecto en casi un 40% con respecto a los planes anunciados previamente, gracias a la continua optimización de sus trenes de licuefacción y a la fuerte demanda del mercado. Esta ampliación complementaria se construirá de forma gradual en tres fases y constará de 32 trenes de licuefacción modulares, lo que añadirá en total más de 30 millones de toneladas anuales (MTPA) de capacidad de producción máxima. Esto elevará la capacidad de producción máxima total de todo el complejo de Plaquemines a más de 58 millones de toneladas anuales (MTPA). Como se indicó anteriormente, los plazos de inicio de operaciones comerciales para la Fase I y la Fase II se mantienen sin cambios.

“Venture Global se complace en anunciar el inicio formal del proceso de obtención de permisos para el Proyecto de Expansión de Plaquemines. La expansión gradual de Plaquemines representa una oportunidad lógica y económicamente eficiente para aprovechar nuestra sólida infraestructura existente”, comentó el CEO de Venture Global Mike Sabel. “Esta medida estratégica ofrece a Venture Global la opción de desarrollar un proyecto escalable que pueda satisfacer de manera eficiente las necesidades del mercado a medida que evolucionan. Nuestra decisión de aumentar significativamente la capacidad autorizada del proyecto refleja la fuerte demanda del mercado que seguimos observando, y esta expansión desempeñará un papel vital para satisfacer dicha demanda.”

Acerca de Venture Global

Venture Global es una empresa estadounidense productora y exportadora de gas natural licuado (GNL) de bajo costo, con una capacidad de producción, construcción y desarrollo superior a 100 millones de toneladas anuales. La empresa inició la producción de GNL en su primera planta en 2022 y actualmente es una de las mayores exportadoras de GNL de Estados Unidos. Su modelo de negocio verticalmente integrado abarca activos a lo largo de toda la cadena de suministro de GNL, incluyendo la producción, el transporte, el envío y la regasificación. Sus tres primeros proyectos, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, se ubican en Luisiana, a lo largo del Golfo de América. Venture Global está desarrollando proyectos de captura y almacenamiento de carbono en cada una de sus plantas de GNL.

Declaraciones prospectivas

