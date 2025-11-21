MUSASHI JAPAN by TAIMATSU lance « Dual Blades », une expérience Black Friday qui redéfinit l’artisanat de luxe

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--MUSASHI JAPAN by TAIMATSU, une marque contemporaine de couteaux japonais ancrée dans l'esprit de l'artisanat et de l'harmonie culturelle, annonce sa campagne Black Friday 2025, intitulée « Dual Blades».

Cette année, MUSASHI va au-delà de la culture traditionnelle des réductions pour célébrer la philosophie de l'équilibre, la précision et la maîtrise.

Inspirée par le concept de Nitōryu, la technique à double lame symbolisant l’harmonie entre force et grâce, la campagne invite les clients à faire l’expérience de l’unité et de l’équilibre de deux lames. Ce qui commence comme une offre Black Friday devient une expression artistique de l'artisanat japonais.

Chez Musashi Japon, nous étendons l'histoire et la philosophie de Nitōryu à la cuisine moderne, guidant les clients vers la combinaison idéale de couteaux pour leur cuisine quotidienne.

Tout ne peut pas – ou ne doit pas – être coupé avec le même couteau. Chaque ingrédient mérite la lame conçue pour lui. La véritable maîtrise ne réside pas seulement dans la technique, mais aussi dans la compréhension de l'équilibre et de l'harmonie entre les différents outils, tout comme Miyamoto Musashi.

Du 17 novembre au 1er décembre 2025, les clients achetant deux couteaux ou plus bénéficieront de 10 % de réduction en ligne.

Les clients dans nos magasins de Tokyo et Kyoto recevront un gobelet Musashi Japan personnalisé à chaque achat. De plus, les clients qui dépensent 100 000 ¥ ou plus recevront un ensemble exclusif de poupées Daruma. Les clients en magasin pourront également bénéficier de 10% de réduction s'ils utilisent notre nouveau service, Samurai Tax.

La campagne est harmonisée sur toutes les plateformes mondiales, avec des expressions localisées pour chaque région :

États-Unis : « Double the Blades. Double the Power. »

« Double the Blades. Double the Power. » France : « Doublez les Lames, Doublez la Maîtrise. »

« Doublez les Lames, Doublez la Maîtrise. » Allemagne : « Doppelete Klingen, Doppelte Kraft. »

« Doppelete Klingen, Doppelte Kraft. » Espagne : « Doble Filo, Doble Maestría »

En présentant cette approche de l'artisanat, la marque aspire à devenir non seulement un fabricant de couteaux, mais aussi un dépositaire du patrimoine japonais contemporain.

Comme le résume Stefan Kitanovikj, directeur créatif de la marque :

« Une lame représente la compétence. Deux lames représentent la maîtrise. »

À propos de MUSASHI JAPAN by TAIMATSU

MUSASHI JAPAN allie les techniques traditionnelles de forgeage japonaises à un design moderne pour créer des couteaux qui incarnent la précision, l'équilibre et la simplicité esthétique. Chaque lame représente l’esprit de l’artisanat japonais, intemporel, discipliné et magnifiquement raffiné.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : https://musashihamono.fr/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.