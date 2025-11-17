Northern Trust geselecteerd door Osmosis Investment Management Netherlands voor middle office-ondersteuning

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Northern Trust (Nasdaq: NTRS) heeft vandaag aangekondigd dat het door Osmosis Investment Management NL B.V. (Osmosis NL) is aangesteld voor middle office-ondersteuning, waaronder investment operations outsourcing (IOO), zekerheden- en valutabeheer.

Osmosis NL is een duurzame vermogensbeheerder met vastrentende waarden, gevestigd in Nederland. Osmosis NL, een dochteronderneming van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Osmosis Investment Management UK Limited ('Osmosis UK') en lid van de Osmosis Group of Companies, is actief onder het gezamenlijke merk Osmosis. De bedrijven combineren beleggingsexpertise en operationele excellentie om concurrerende, op duurzaamheid gerichte beleggingsoplossingen te bieden op zowel de aandelen- als de kredietmarkt.

Clive Bellows, hoofd Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) van Northern Trust, verklaarde: "We zijn er trots op onze samenwerking met Osmosis te versterken en hun groei in Nederland te ondersteunen. Terwijl zij hun operationele model blijven verfijnen, zijn wij verheugd de middle office-infrastructuur te kunnen bieden die deze ontwikkeling ondersteunt. Door onze middle office-capaciteiten in heel Europa voortdurend te ontwikkelen, blijft Northern Trust zich inzetten om onze klanten de technologie en operationele excellentie te bieden die ze nodig hebben om te voldoen aan de toenemende complexiteit van het huidige beleggingslandschap."

Albert Wisgerhof, COO en CFO van Osmosis NL, stelde: "Toen we ons in Nederland vestigden, waren we op zoek naar een aanbieder die onze ondernemersmentaliteit kon evenaren en onze groei op lange termijn kon ondersteunen. Northern Trust onderscheidde zich door hun flexibiliteit, schaal en technologie, en we hebben er vertrouwen in dat ze ons kunnen ondersteunen bij de groei van ons bedrijf en kunnen voldoen aan de behoeften van onze klanten."

Northern Trust biedt een compleet dienstenpakket, waaronder fondsbeheer, wereldwijde bewaring, outsourcing van beleggingsactiviteiten en dataoplossingen voor wereldwijde vermogensbeheerders. Het bedrijf ondersteunt een scala aan complexe beleggingsstrategieën binnen het volledige spectrum van activaklassen. Geautomatiseerde valutabeheeroplossingen worden aangeboden via de Global Foreign Exchange-activiteiten van Northern Trust ter ondersteuning van distributiestrategieën gedurende de volledige levenscyclus van valutabeheer.

Over Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) is een toonaangevende aanbieder van vermogensbeheer, asset servicing, activabeheer en bancaire diensten aan bedrijven, instellingen, welgestelde families en particulieren. Northern Trust, opgericht in 1889 in Chicago, is wereldwijd actief met kantoren in 24 Amerikaanse staten en Washington D.C., en op 22 locaties in Canada, Europa, het Midden-Oosten en de regio Azië-Pacific. Per 30 september 2025 had Northern Trust een beheerd vermogen van US$ 18,2 biljoen en een beheerd vermogen van US$ 1,8 biljoen. Northern Trust onderscheidt zich al meer dan 135 jaar als marktleider dankzij uitzonderlijke service, financiële expertise, integriteit en innovatie. Bezoek ons op northerntrust.com. Volg ons op Instagram @northerntrustcompany of Northern Trust op LinkedIn.

Northern Trust Corporation, hoofdkantoor: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 VS, is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in de VS. Wereldwijde juridische en regelgevingsinformatie is te vinden op https://www.northerntrust.com/terms-and-conditions.

Over Northern Trust Banking & Markets

Northern Trust Banking & Markets bestaat uit een aantal Northern Trust-entiteiten die handels- en uitvoeringsdiensten verlenen namens institutionele klanten, waaronder diensten op het gebied van valutahandel, institutionele brokerage, effectenfinanciering en transitiemanagement. Valutahandel, effectenfinanciering en transitiemanagement worden wereldwijd geleverd door The Northern Trust Company (TNTC) en in de Europese Economische Ruimte (EER) door Northern Trust Global Services SE (NTGS SE). Institutionele brokeragediensten, waaronder ITS, worden geleverd door NTGS SE in de EER, Northern Trust Securities LLP (NTS LLP) in de rest van EMEA, Northern Trust Securities Australia Pty Ltd (NTSA) in APAC en Northern Trust Securities, Inc. (NTSI) in de Verenigde Staten, lid van FINRA, SIPC en een dochteronderneming van Northern Trust Corporation.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.