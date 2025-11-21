MUSASHI JAPAN by TAIMATSU lanceert 'Dual Blades' – een Black Friday-ervaring die luxe vakmanschap herdefinieert

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--MUSASHI JAPAN by TAIMATSU, een eigentijds Japans messenmerk geworteld in de geest van vakmanschap en culturele harmonie, kondigt zijn Black Friday-campagne voor 2025 aan: 'Dual Blades.'

Dit jaar gaat MUSASHI verder dan de traditionele kortingscultuur om de filosofie van balans, precisie en meesterschap te vieren.

Geïnspireerd door het concept van Nitōryu – de techniek met twee messen die harmonie symboliseert tussen kracht en gratie – nodigt de campagne klanten uit om de eenheid en balans van twee messen te ervaren. Wat begint als een Black Friday-actie, wordt een artistieke uiting van Japans vakmanschap.

Bij Musashi Japan breiden we de geschiedenis en filosofie van Nitōryu uit naar de moderne keuken en begeleiden we klanten naar de ideale combinatie van messen voor hun dagelijkse kookkunsten.

Niet alles kan – of zou – met één mes gesneden moeten worden. Elk ingrediënt verdient het mes dat ervoor ontworpen is. Echte meesterschap schuilt niet alleen in techniek, maar ook in het begrijpen van de balans en harmonie tussen verschillende gereedschappen, net als Miyamoto Musashi.

Van 17 november t/m 1 december 2025 krijgen klanten die twee of meer messen kopen 10% online korting.

Klanten in onze winkels in Tokyo en Kyoto ontvangen bij elke aankoop een gepersonaliseerde Musashi Japan-beker. Klanten die ¥ 100.000 of meer besteden, ontvangen bovendien een exclusieve Daruma-poppenset. Klanten in de winkel kunnen ook 10% korting krijgen wanneer ze gebruik maken van onze nieuwe service, Samurai Tax.

De campagne is consistent op alle wereldwijde platforms, met gelokaliseerde uitingen voor elke regio:

Verenigde Staten: 'Double the Blades. Double the Power.'

Frankrijk: 'Doublez les Lames, Doublez la Maîtrise.'

Duitsland: 'Doppelete Klingen, Doppelte Kraft.'

Spanje: 'Doble Filo, Doble Maestría'

Door onze klanten kennis te laten maken met vakmanschap, streeft het merk ernaar om niet alleen een messenmaker te worden, maar ook een curator van hedendaags Japans erfgoed.

Zoals Stefan Kitanovikj, creatief directeur van het merk, het samenvat:

"Eén mes is vakmanschap. Twee messen zijn meesterschap."

Over MUSASHI JAPAN by TAIMATSU

MUSASHI JAPAN combineert traditionele Japanse smeedtechnieken met modern design, waardoor messen ontstaan ​​die precisie, balans en esthetische eenvoud uitstralen. Elk mes vertegenwoordigt de geest van Japans vakmanschap: tijdloos, gedisciplineerd en prachtig verfijnd.

Ga voor meer informatie naar https://www.musashihamono.com/

