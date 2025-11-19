Venture Global向联邦能源管理委员会提交Plaquemines扩建项目申请

阿灵顿，弗吉尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc. （NYSE: VG）今天正式向美国联邦能源管理委员会（FERC）提交了Plaquemines液化天然气棕地扩建项目的许可与审批申请，同时已向美国能源部（DOE）提交与该扩建项目相关的出口授权申请。

在美国能源部长Chris Wright、内政部长Doug Burgum与路易斯安那州州长Jeff Landry共同见证下，Plaquemines扩建项目今年初正式发布。考虑到持续优化的液化生产线及强劲的市场需求，Venture Global已将该项目预期产能较原先公布的计划提升近40%。该扩建项目将分三期逐步实施，包含32套模块化液化生产线，总计将使峰值产能提升逾3000万吨/年。届时Plaquemines综合设施总峰值产能将突破5800万吨/年。根据此前规划，第一期与第二期工程的商业运营时间表保持不变。

“我们很高兴宣布正式启动Plaquemines扩建项目的审批程序。逐步扩展Plaquemines项目是基于现有强大基础设施进行建设的合理且经济高效的选择。”Venture Global首席执行官Mike Sabel表示，“这一战略举措使Venture Global具备开发可扩展项目的灵活性，能够有效适应持续演进的市场需求。我们决定大幅提升项目获批产能，正是基于持续强劲的市场需求，此次扩建将在满足这些需求方面发挥关键作用。”

关于Venture Global

Venture Global是美国低成本液化天然气(LNG)的生产商和出口商，其在产、在建及开发中的产能超过1亿吨/年。2022年，Venture Global从其首个工厂开始生产LNG，目前已成为美国最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合业务涵盖整个LNG供应链的资产，包括LNG生产、天然气运输、航运及再气化。该公司的前三个项目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位于美洲湾沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工厂开发碳捕集与封存项目。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述。本公司所作之前瞻性陈述，旨在适用经修订的1933年《证券法》第27A条及经修订的1934年《证券交易法》第21E条所载的前瞻性陈述安全港条款。本文所载所有陈述，除历史事实陈述外，均属“前瞻性陈述”。在某些情况下，前瞻性陈述可通过“可能”、“或许”、“将”、“能够”、“应该”、“预期”、“计划”、“推测”、“打算”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“追求”、“目标”、“持续”等术语及其否定形式或其他类似术语加以识别。

这些前瞻性陈述受风险、不确定性和关于我们的假设的影响，可能包括有关我们的未来业绩、合同、预期增长战略和影响公司业务的趋势预测的陈述。这些陈述仅基于我们当前对未来事件的预期和预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大相径庭。这些因素包括：我们需要筹集大量额外资金完成未来项目及相关资产建设，且可能无法以可接受的条款或根本无法获得融资；可能无法准确估算项目成本，且天然气管道及连接工程的建设和运营可能因监管审批、开发风险、劳动力成本、技术工人短缺、操作风险等因素导致成本超支和延误；全球贸易动态、国际贸易协定及美国贸易政策（包括关税影响）的不确定性；项目的成功完成依赖工程总承包商(EPC)及其他承包商，可能面临承包商无法履行合同义务的风险；各类经济和政治因素，包括环保或公共利益团体的反对，或缺乏地方政府和社区支持，可能对项目审批、时间安排或整体开发、建设及运营产生负面影响；以及与在公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度报告“第1A项—风险因素”及后续SEC报告中讨论的其他风险相关的因素。

本文包含的任何前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况，且以发布当日我们认为合理的假设为基础。除非法律可能要求，否则我们不承担更新这些声明以反映后续事件或情况的义务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。