OpenAIとカプコがサービスパートナーシップを発表、グローバルな金融サービス分野およびエネルギー分野の変革を加速へ

ロンドン&サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルな経営・技術コンサルティング企業であり、ウィプロの一員であるカプコが、OpenAIのBeta Services Partner Programに参加し、最新のAIイノベーションに優先的にアクセスできるようになりました。カプコとOpenAIは、複雑なクライアント課題を解決し、スケーラブルなソリューションを展開するために協働し、カプコを世界中の金融サービス分野およびエネルギー分野のクライアントにとって信頼できるAIパートナーとして位置付けます。

このサービスパートナーシップを通じて、カプコはOpenAIの技術、技術サポート、ソリューションアーキテクト、トレーニングリソースに早期アクセスできるようになります。OpenAIは、金融サービス分野およびエネルギー分野における、カプコの25年以上におよぶグローバルな変革実績と確かなデリバリー経験の専門性を活用します。カプコとOpenAIは協働し、現在の金融サービス分野およびエネルギー分野のクライアントが現在直面している最も重要な課題に取り組むため、革新的なソリューションを模索します。

AI主導のイノベーションがもたらす機会は非常に大きく、製品設計の高度化から業務改革および規制遵守、従業員の生産性向上、さらに超個別最適化された顧客体験の実現に至るまで多岐にわたります。

カプコのAI LabがOpenAIの技術を用いて構築した既存のソリューションのひとつに、Compliance Assistがあります。Compliance Assistは、AIを活用したソリューションおよびサービス群であるCapco Smart Suiteの一部で、銀行が今後の規制変更を積極的にスキャンし、企業のプロセスや手続きに必要となる変更点を自動的に特定することを支援することで、数千時間規模の業務を削減します。

金融サービス企業は、規制に関わる方針やプロセスが常に順守されている状態を保たなければならず、それが守られない場合は評判の低下や金銭的な制裁につながるおそれがあります。とりわけ多国籍銀行では、数百に及ぶ方針、手続き、レポートを更新するために多大な作業時間を要します。欧州の大手リテール銀行が最近Compliance Assistを導入したところ、業務負荷が80%削減され、方針・手続き・統制全体への影響を評価するために必要な時間も半減しました。

カプコとOpenAIの新たな協業における初期の重点分野は、OpenAIのGPT-5が備える文脈理解の向上やファインチューニングの最新機能をどのように活用し、プロセスのさらなる自動化と効率化を実現できるかを検討することです。これにより、リアクティブな対応からプロアクティブな統制およびコンプライアンスへと移行することを目指します。

カプコの最高経営責任者（CEO）であるアン・マリー・ローランドは、次のように述べています。「OpenAIとの新たなサービスパートナーシップを発表でき、大変うれしく思います。カプコは、大胆で革新的なソリューションを提供することで、クライアントが自信を持って先導し、市場を上回る成長を遂げられるよう支援しています。今回のサービスパートナーシップにより、当社はAIイノベーションの最前線にしっかりと位置付けられ、AI関連サービスを次のレベルへと引き上げることができます。」

「私たちは現在、クライアントの目標達成を加速させる柔軟かつスケーラブルなAI主導のソリューションを、これまで以上に力強く提供できる立場にあり、クライアントがより迅速かつスマートに、そしてさらに大きな成果を生み出せるよう支援することが可能です。当社自身の事業全体にAIを組み込んだことで、その変革的な効果と得られるメリットを間近で実感しています。」

カプコのパートナー兼データ・分析・AI部門グローバル責任者であるクリス・プロバートは次のように述べています。「カプコは常に、AI主導で顧客中心の変革をスケーラブルかつ再現性のある形で実現する、実践的な生成AIおよびエージェント型ソリューションの提供に取り組んできました。今回のサービスパートナーシップにより、OpenAIチームとのより深い協業への道が開かれ、クライアント企業の未来の進化を再構築し加速させるカスタムAIモデルやツールを構築するという、私たちの共通のビジョンを追求できるようになります。」

OpenAIのGTMパートナーシップ担当責任者であるクセニア・チュマチェンコ氏は次のように述べています。「カプコと提携し、OpenAIの技術の力を世界中の金融サービス企業およびエネルギー企業へ提供できることを大変うれしく思います。カプコは、深い業界知識と強固なクライアント関係を有していることから、AIによって新たな価値を創出する組織の取り組みを支援するうえで、極めて重要なサービスパートナーとなります。」

カプコについて

ウィプロの一員であるカプコは、エネルギー業界および金融サービス業界における変革を再定義する、グローバルな経営・技術コンサルティング企業です。カプコはAIの力と深いドメイン専門性を活用し、クライアントが迅速に行動し、より的確な意思決定を行い、さらに大きな成果を生み出せるよう支援します。当社の受賞歴のある「Be Yourself at Work」の企業文化と多様な人材が、大胆で先進的なアイデアと持続的な変革を生み出しています。詳細については www.capco.com をご覧いただくか、LinkedIn、Instagram、Facebook、YouTubeで当社をフォローしてください。

