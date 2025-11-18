Venture Global presenta domanda alla FERC per il progetto di espansione di Plaquemines

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) ha presentato alla Federal Energy Regulatory Commission (FERC) la domanda per l’autorizzazione e l’approvazione del progetto di espansione brownfield di Plaquemines per la produzione di GNL (gas naturale liquefatto). Inoltre Venture Global ha presentato al Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) la richiesta delle autorizzazioni all’esportazione associate a questa espansione.

L’espansione di Plaquemines era stata già annunciata quest’anno alla presenza del Segretario dell’energia degli Stati Uniti Chris Wright, del Segretario degli interni Doug Burgum e del governatore della Louisiana Jeff Landry. Da allora Venture Global ha aumentato la capacità produttiva prevista per il progetto di quasi il 40% rispetto ai piani già annunciati, grazie alla continua ottimizzazione dei suoi treni di liquefazione e alla forte domanda di mercato.

