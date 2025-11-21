MUSASHI JAPAN de TAIMATSU lanza “doble filo”, una experiencia de Black Friday que redefine los productos artesanales de lujo

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--MUSASHI JAPAN de TAIMATSU, una marca de cuchillos japonesa contemporánea con orígenes en el espíritu de la artesanía y la armonía cultural, anuncia su campaña de Black Friday 2025: “doble filo”.

Este año, MUSASHI va más allá de la cultura de descuentos tradicional para celebrar la filosofía de equilibrio, precisión y armonía.

Inspirado por el concepto de Nitōryu, que consiste en la técnica de doble filo como símbolo de equilibrio entre fuerza y delicadeza, la campaña invita a los clientes a experimentar la unidad y el equilibrio de dos filos. Lo que comienza como una promoción de Black Friday se convierte en una expresión artística de la artesanía japonesa.

En Musashi Japan, traemos al presente la historia y la filosofía de Nitōryu para integrarla en la cocina moderna y guiamos a los clientes hacia la combinación ideal de cuchillos para los platos de todos los días.

No todo puede ni debe cortarse con un solo cuchillo. Cada ingrediente merece el filo diseñado específicamente para él. La verdadera maestría no reside solo en la técnica, sino también en entender el equilibrio y la armonía entre distintas herramientas, como lo hace Miyamoto Musashi.

Del 17 de noviembre al 1 de diciembre de 2025, los clientes que adquieran dos o más cuchillos recibirán el 10 por ciento de descuento en compras en línea.

Los clientes en nuestras tiendas físicas de Tokio y Kioto recibirán un cuenco personalizado de Musashi Japan con cada compra. Además, los clientes que gasten 100.000 yenes o más recibirán un exclusivo juego de muñecas Daruma. Los clientes en tiendas físicas también pueden acceder al 10 por ciento de descuento si utilizan nuestro servicio, Samurai Tax.

La campaña es válida en todas las plataformas globales, con expresiones localizadas para cada región:

Estados Unidos: “Double the Blades. Double the Power.”

“Double the Blades. Double the Power.” Francia: “Doublez les Lames, Doublez la Maîtrise.”

“Doublez les Lames, Doublez la Maîtrise.” Alemania: “Doppelete Klingen, Doppelte Kraft.”

“Doppelete Klingen, Doppelte Kraft.” España: “Doble Filo, Doble Maestría”

Al presentar productos artesanales a nuestros clientes, la marca aspira a convertirse no solo en un fabricante de cuchillos, sino en un curador del legado japonés contemporáneo.

Como resume Stefan Kitanovikj, el director creativo de la marca:

“Un solo filo es habilidad. Dos filos son maestría”.

Acerca de MUSASHI JAPAN by TAIMATSU

MUSASHI JAPAN combina las técnicas de forja japonesas tradicionales con el diseño moderno para crear cuchillos que personifican la precisión, el equilibrio y la sencillez estética. Cada filo representa el espíritu artesanal de Japón: atemporal, disciplinado y bellamente refinado.

