Venture Global reicht Antrag bei der FERC für das Plaquemines-Erweiterungsprojekt ein

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Venture Global, Inc. (NYSE: VG) hat bei der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) einen Antrag auf Genehmigung und Zulassung des Plaquemines-LNG-Brownfield-Erweiterungsprojekts eingereicht. Darüber hinaus hat Venture Global beim US-Energieministerium (U.S. Department of Energy, DOE) die für diese Erweiterung erforderlichen Ausfuhrgenehmigungen beantragt.

Die Erweiterung von Plaquemines wurde Anfang dieses Jahres von US-Energieminister Chris Wright, US-Innenminister Doug Burgum und dem Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, bekannt gegeben. Venture Global hat die erwartete Produktionsmenge dieses Projekts aufgrund der kontinuierlichen Optimierung unserer Verflüssigungsanlagen und der starken Marktnachfrage um fast 40 % gegenüber den zuvor angekündigten Plänen erhöht. Diese Erweiterung wird schrittweise in drei Phasen realisiert und umfasst 32 modulare Verflüssigungsanlagen, wodurch die Spitzenproduktionskapazität um insgesamt über 30,0 MTPA erhöht wird. Dadurch wird die Gesamt-Spitzenproduktionskapazität des gesamten Plaquemines-Komplexes auf über 58,0 MTPA steigen. Wie bereits erwähnt, bleiben die Zeitpläne für die kommerzielle Inbetriebnahme von Phase I und Phase II unverändert.

„Venture Global freut sich, den offiziellen Start des Genehmigungsverfahrens für das Plaquemines-Erweiterungsprojekt bekannt zu geben. Die schrittweise Erweiterung von Plaquemines ist eine logische und wirtschaftlich effiziente Möglichkeit, auf unserer starken bestehenden Infrastruktur aufzubauen", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global. „Dieser strategische Schritt bietet Venture Global die Möglichkeit, ein skalierbares Projekt zu entwickeln, das den sich wandelnden Marktanforderungen effizient gerecht wird. Unsere Entscheidung, die genehmigte Kapazität des Projekts erheblich zu erhöhen, spiegelt die anhaltend starke Marktnachfrage wider. Diese Erweiterung wird eine entscheidende Rolle bei der Deckung dieser Nachfrage spielen."

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global begann 2022 mit der Produktion von LNG in seiner ersten Anlage und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, darunter LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana entlang der amerikanischen Golfküste. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

