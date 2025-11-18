Connexions, saveurs locales et expériences de luxe arrivent en tête de liste dans le 2026 Bacardi Cocktail Trends Report

HAMILTON, Bermudes--(BUSINESS WIRE)--Le septième rapport annuel Bacardi Cocktail Trends Report (Rapport de Bacardi sur les tendances en matière de cocktails) met en évidence les cinq tendances déterminantes qui devraient redéfinir la culture des cocktails et l’industrie des spiritueux en 2026. Publié par Bacardi Limited, le plus grand groupe de spiritueux au monde, en partenariat avec The Future Laboratory (TFL), ce rapport s’appuie sur des données issues d’études menées par Bacardi et par des tiers, d’enquêtes auprès de consommateurs, d’entretiens avec des barmans, ainsi que sur l’éclairage apporté par TFL, afin d’identifier les tendances qui influenceront les expériences, les profils de saveurs et la culture des cocktails au cours de l’année à venir. Le rapport révèle également les cocktails qui devraient être les plus populaires en 2026 ainsi que les tendances chez les consommateurs ayant atteint l’âge légal pour la consommation d’alcool (Legal Drinking Age, LDA).

« La génération Z ne boit pas moins que les générations précédentes, elle boit plus tôt, de manière plus modérée et plus réfléchie », a déclaré Sean Kerry, vice-président du département Global On-Trade chez Bacardi. « Partout dans le monde, nous observons que les personnes ont tendance à rechercher des moments de consommation plus authentiques, qu’il s’agisse de rencontres entre amis, de la découverte de saveurs ancrées dans la culture locale ou de l’exploration de nouvelles formes d’expression créative à travers les cocktails. »

« Les consommateurs privilégient désormais les liens aux expériences. Nous sommes passés de la commodité numérique à la créativité humaine, et l’industrie des boissons se positionne au cœur de cette évolution », a confié pour sa part Martin Raymond, cofondateur de The Future Laboratory. « En 2026, la valeur ne sera plus définie par la rareté ou le statut, mais par la notion de profondeur : ce qui comptera, ce sera la provenance des ingrédients, les histoires derrière les boissons servies et la capacité à transformer un moment en une expérience qui a du sens. »

Voici les grandes tendances qui devraient définir le secteur des spiritueux en 2026 :

1. DES EXPÉRIENCES SOCIALES TOURNÉES AUTOUR DE L’APRÈS-MIDI

Les happy hours connaissent un renouveau culturel, les excès nocturnes laissant place à des moments de détente plus tôt dans la journée. L’essor des « daycaps » (cocktails dégustés en fin d’après-midi pour clôturer la journée de travail) marque un tournant vers de petites célébrations adaptées aux rythmes de vie actuels. Partout, les gens sortent plus tôt dans la soirée pour boire, manger et socialiser. Les jeunes consommateurs ayant atteint l’âge légal pour la consommation d’alcool sont à l’avant-garde de cette tendance. Selon l’enquête mondiale sur la consommation (Global Consumer Survey, GCS) réalisée par Bacardi, plus de la moitié d’entre eux en France (51 %) et plus d’un tiers aux États-Unis (34 %) réorganisent leurs habitudes autour des débuts de soirée. La consommation d’alcool en journée s’articule désormais autour de la culture du spritz, des cocktails adaptés à l’humeur et des petites portions qui s’inscrivent dans l’économie des en-cas sucrés. Il ne s’agit pas de rechercher l’évasion, mais d’adopter un nouveau rythme et de nouvelles habitudes de consommation qui correspondent à votre énergie et à votre emploi du temps.

2. UN NOUVEL ÉLAN DONNÉ AUX CONNEXIONS NATURELLES (« REWILDING CONNECTION »)

Alors que la vie sociale se réorganise loin de la connectivité permanente, les consommateurs recherchent des expériences hors ligne intentionnelles privilégiant la présence à la performance. Alors que 84 % des consommateurs affirment que la technologie a rendu les interactions sociales moins personnelles, les bars et les marques conçoivent des moments analogiques partagés qui recréent une dimension humaine. Il peut s’agir de rencontres où les écrans sont bannis, de services communautaires, de divertissements analogiques ou de rituels favorisant de véritables conversations. Des plateaux de dégustation de martinis aux réunions en petit comité, la tendance « Rewilding Connection » reflète le désir des consommateurs de ralentir, de se reconnecter les uns aux autres et de redécouvrir la magie sociale qui émane du fait de partager un cocktail.

3. PRIVILÉGIER LE LOCAL

Alors que les conditions commerciales évoluent et que la transparence redéfinit le secteur, les bars ont tendance à se transformer en laboratoires de saveurs locales. Ils tirent parti des micro-fermes, des écosystèmes régionaux et de l’expérimentation scientifique pour ouvrir la voie à un nouvel avenir de la mixologie. Ainsi, chaque gorgée est le fruit d’un terroir, d’une technique et d’une transparence, répondant ainsi aux nouvelles préférences des consommateurs qui souhaitent non seulement savourer le goût des produits, mais aussi connaître les lieux et processus qui les sous-tendent. En effet, 77 % des personnes interrogées déclarent rechercher des ingrédients locaux et vérifier l’origine des ingrédients indiquée sur les étiquettes.

4. POUR UNE EXPÉRIENCE LIQUIDE DES PI

Les marques de cocktails et de boissons ne sont plus seulement des vecteurs d’expériences gustatives ; elles sont devenues des expériences lifestyle à part entière mêlant mode, musique, design, voyages et sport, forgeant ainsi des identités culturelles cohérentes. La génération Z et les milléniaux choisissent des marques qui reflètent leur identité et 70 % des personnes interrogées déclarent que l’engagement émotionnel est un facteur de fidélité. Les bars et les marques répondent à leur demande en proposant des univers immersifs autour des cocktails, des personnages qui incarnent les boissons, des playlists assorties, des menus éphémères itinérants et des éléments sensoriels associés à chaque marque (parfums, sons, récits, etc.). En 2026, on ne se contente pas de commander un cocktail : on en fait l’expérience, on le collectionne et on le suit comme une marque créative.

5. « MORE IS MORE » EN MIXOLOGIE

Après des années de minimalisme et de « luxe discret », le maximalisme fait son grand retour derrière les bars avec des cocktails spectaculaires, tout en glamour et en théâtralité. Plus des trois quarts des participants à la GCS de Bacardi (76 %) apprécient les expériences intenses et mémorables proposées par les bars, qui adoptent les perles alimentaires, les garnitures métalliques, la progression des saveurs, la technique du flambé et les verres spectaculaires. Le succès des lieux de luxe ostentatoires comme Dubaï ou Las Vegas montre que les conceptions joyeusement excessives et l’opulence assumée sont à la mode. Dans un monde qui se remet encore du burn-out, les gens ne veulent plus seulement boire un verre, ils veulent vivre un moment spécial.

En 2026, les dix cocktails les plus populaires à l’échelle mondiale seront :

Margarita Mojito Piña colada Rum and Coke® Whisky and Coke® Spritz Vodka limonade Vodka soda Gin-tonic Dry Martini

