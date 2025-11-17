OpenAI和Capco宣布建立服務合作關係，加快全球金融服務和能源產業轉型

倫敦和舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Wipro旗下的全球管理與技術顧問公司Capco已加入OpenAI的Beta服務合作夥伴計畫，這讓Capco能夠優先接觸到最新的AI創新成果。Capco和OpenAI將攜手解決客戶的複雜問題並部署可擴充解決方案，協助Capco成為全球金融服務和能源產業客戶值得信賴的AI合作夥伴。

透過這項服務合作，Capco可提前取得OpenAI的技術、技術支援、解決方案架構師資源和培訓資源。OpenAI則將藉助Capco所擁有的25年以上的全球轉型專業經驗，以及在金融服務和能源產業經驗證的交付能力。Capco和OpenAI將共同探索創新解決方案，因應如今金融服務和能源產業客戶面臨的最重大挑戰。

AI驅動的創新機會十分廣闊，涵蓋強化產品設計、推動營運變革、確保法規遵循、提升員工生產力以及打造超個人化的客戶體驗等多個領域。

Capco的AI實驗室利用OpenAI的技術打造的現有產品中，Compliance Assist便是一個典型案例。Compliance Assist屬於Capco Smart Suite系列AI驅動解決方案和服務的一部分，能協助銀行主動關注即將到來的監管變化，並自動辨識公司流程和程序所需做出的調整，從而節省數千小時的工作量。

金融服務公司必須確保其與監管相關的政策和流程始終合乎法規，否則可能面臨聲譽受損或財務處罰的風險。尤其是全球性銀行，這需要耗費大量時間更新數百項政策、程序和報告。近期一家歐洲頂尖零售銀行採用Compliance Assist後，工作量減少了80%，評估政策、程序和控制措施所受影響的時間縮短了一半。

Capco和OpenAI此次新合作的初期重點，將是探索OpenAI最新推出的、具備更強上下文理解能力和微調功能的GPT-5如何進一步實現流程自動化和簡化，推動控制與法規遵循從被動轉向主動。

Capco執行長Anne-Marie Rowland表示：「我們欣然宣布與OpenAI建立新的服務合作夥伴關係。Capco提供大膽、創新的解決方案，協助客戶自信引領產業、超越市場。這項新的服務合作讓我們牢牢站在AI創新的尖端，得以將我們的AI產品提升到新境界。

「如今我們更有能力提供靈活、可擴充的AI驅動解決方案，協助客戶加快達成宏偉目標——協助他們更快、更智慧地取得更具影響力的成果。在我們的自身業務中融入AI後，我們親眼見證了其帶來的變革性影響和諸多益處。」

Capco合夥人兼全球資料、分析與AI負責人Chris Probert表示：「Capco始終致力於提供務實的生成式和代理式解決方案，以可擴充、可重複的方式推動AI驅動的、客戶至上的轉型。這項服務合作開啟了與OpenAI團隊深度合作的大門，讓我們能夠追求共同的願景，即打造客製化AI模型和工具，重新構想並加快客戶業務的未來發展。」

OpenAI市場推廣合作負責人Ksenia Chumachenko表示：「我們欣然與Capco合作，將OpenAI技術的力量帶給全球金融服務和能源企業。隨著我們協助各類機構借助AI發掘新價值，他們深厚的產業專業知識和穩固的客戶關係，使其成為我們寶貴的服務合作夥伴。」

關於Capco

Capco是Wipro旗下的全球管理與技術顧問公司，致力於重新定義能源和金融服務產業的轉型模式。Capco藉助AI的力量和深厚的領域專業知識，協助客戶加快發展步伐、做出更明智的決策，並產生更大的影響力。我們屢獲殊榮的「工作中做自己」(Be Yourself at Work)文化和多元化人才隊伍，孕育出大膽、具有前瞻性的構想和持久的變革。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.capco.com，並在LinkedIn、Instagram、Facebook和YouTube上關注我們。

