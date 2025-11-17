OpenAI et Capco annoncent un partenariat de services visant à accélérer la transformation des secteurs mondiaux des services financiers et de l’énergie

LONDRES et SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Capco, société mondiale de conseil en gestion et en technologie appartenant à Wipro, a rejoint le programme Beta Services Partner d’OpenAI, ce qui lui permet d’accéder en priorité aux toutes dernières innovations en matière d’IA. Capco et OpenAI collaboreront pour résoudre les problèmes complexes de leurs clients et déployer des solutions évolutives, positionnant Capco comme un partenaire IA de confiance pour les clients des secteurs des services financiers et de l’énergie à travers le monde.

Grâce à ce partenariat de services, Capco bénéficie d’un accès privilégié à la technologie, à l’assistance technique, aux architectes de solutions et aux ressources de formation d’OpenAI. OpenAI tirera parti des plus de 25 ans d’expertise de Capco en matière de transformation mondiale et de son expérience éprouvée dans les secteurs des services financiers et de l’énergie. Ensemble, Capco et OpenAI exploreront des solutions innovantes pour relever les défis les plus importants auxquels sont confrontés aujourd’hui les clients des secteurs des services financiers et de l’énergie.

Les opportunités d’innovation grâce à l’IA sont considérables, allant de l’amélioration de la conception des produits à la transformation opérationnelle et à la conformité réglementaire, en passant par la productivité des employés et les expériences client hyperpersonnalisées.

Compliance Assist est un exemple d’offre existante développée par le laboratoire d’IA de Capco à l’aide de la technologie d’OpenAI. Compliance Assist, qui fait partie de la gamme de solutions et de services basés sur l’IA Capco Smart Suite, aide les banques à analyser de manière proactive les changements réglementaires à venir et à identifier automatiquement les modifications à apporter aux processus et procédures d’une entreprise, ce qui permet d’économiser des milliers d’heures de travail.

Les entreprises de services financiers doivent s’assurer que leurs politiques et processus réglementaires sont toujours conformes, sous peine de nuire à leur réputation ou de s’exposer à des sanctions financières. Pour les banques multinationales en particulier, cela nécessite un travail fastidieux de mise à jour de centaines de politiques, de procédures et de rapports. Récemment adopté par une grande banque de détail européenne, Compliance Assist a réduit la charge de travail de 80 % et divisé par deux le temps nécessaire pour évaluer l’impact sur les politiques, les procédures et les contrôles.

La nouvelle collaboration entre Capco et OpenAI se concentrera dans un premier temps sur l’exploration de la manière dont la dernière offre GPT-5 d’OpenAI, qui améliore la compréhension contextuelle et le réglage fin, peut automatiser et harmoniser davantage les processus, passant d’un contrôle et d’une conformité réactifs à proactifs.

Anne-Marie Rowland, directrice générale de Capco, déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer notre nouveau partenariat avec OpenAI. Capco propose des solutions audacieuses et innovantes qui permettent à nos clients de mener leurs activités en toute confiance et de devancer le marché. Ce nouveau partenariat nous positionne fermement à la pointe de l’innovation en matière d’IA, nous permettant ainsi de faire passer nos offres IA au niveau supérieur.

Nous sommes désormais encore mieux placés pour fournir des solutions flexibles et évolutives basées sur l’IA qui accélèrent les ambitions de nos clients, en les aidant à obtenir des résultats plus rapides, plus intelligents et plus percutants. Ayant intégré l’IA dans notre propre entreprise, nous avons pu constater de près l’impact transformateur et les avantages qui peuvent être obtenus. »

Chris Probert, associé et responsable mondial des données, de l’analyse et de l’IA chez Capco, déclare : « Capco s’est toujours engagé à proposer des solutions pragmatiques, génératives et agissantes qui favorisent une transformation axée sur l’IA et centrée sur le client, de manière évolutive et reproductible. Ouvrant la voie à une collaboration plus approfondie avec l’équipe OpenAI, ce partenariat de services nous permet de poursuivre notre vision commune qui consiste à créer des modèles et des outils d’IA personnalisés qui réinventent et accélèrent l’évolution future des activités de nos clients. »

Ksenia Chumachenko, responsable des partenariats GTM chez OpenAI, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Capco pour mettre la puissance de la technologie OpenAI au service des entreprises du secteur des services financiers et de l’énergie à travers le monde. Leur expertise approfondie du secteur et leurs relations solides avec leurs clients en font un partenaire de services précieux alors que nous aidons les institutions à libérer une nouvelle valeur grâce à l’IA. »

À propos de Capco

Capco, une société de Wipro, est un cabinet international de conseil en gestion et en technologie qui redéfinit la transformation dans les secteurs de l’énergie et des services financiers. Capco exploite la puissance de l’IA et notre expertise approfondie du domaine pour aider nos clients à aller plus vite, à prendre des décisions plus intelligentes et à avoir un impact plus important. Notre culture primée Be Yourself at Work et nos talents diversifiés sont à l’origine d’idées audacieuses et avant-gardistes et d’un changement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.capco.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Facebook et YouTube.

