MUSASHI JAPAN by TAIMATSU führt „Dual Blades“ ein – ein Black-Friday-Erlebnis, das Luxushandwerk neu definiert

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--MUSASHI JAPAN by TAIMATSU, eine moderne japanische Messermarke, verwurzelt im Geiste der Handwerkskunst und kultureller Harmonie, startet ihre Black-Friday-Kampagne 2025: „Dual Blades“.

In diesem Jahr lässt MUSASHI klassische Rabattaktionen hinter sich und rückt die Philosophie von Balance, Präzision und Meisterwerk in den Mittelpunkt.

Inspiriert vom Nitōryu-Konzept – der Zweischwerttechnik, die für das ausgewogene Zusammenspiel von Kraft und Eleganz steht – lädt die Kampagne Kunden dazu ein, dieses Prinzip in Form zweier harmonisch aufeinander abgestimmter Klingen zu erleben. Was als Black-Friday-Aktion beginnt, wird zu einem künstlerischen Ausdruck japanischer Handwerkskunst.

Bei Musashi Japan übertragen wir die Geschichte und Philosophie des Nitōryu in die moderne Küche und unterstützt die Kundschaft bei der Auswahl einer passenden Kombination von Messern für den täglichen Einsatz.

Nicht alles kann — oder sollte — mit einem einzigen Messer geschnitten werden. Jede Zutat verdient die Klinge, die für ihren individuellen Zweck entwickelt wurde. Ein wahres Meisterwerk entsteht nicht allein durch Technik, sondern auch durch das Verständnis für Balance und Harmonie unterschiedlicher Werkzeuge, genau wie bei Miyamoto Musashi.

Vom 17. November bis 1. Dezember 2025 erhalten Kunden online beim Kauf von zwei oder mehr Messern 10 % Rabatt.

In den Filialen in Tokio und Kyoto gibt es zu jedem Einkauf einen personalisierten Musashi-Japan-Edelstahlbecher. Zusätzlich erhalten Kunden ab einem Einkaufswert von 100.000 Yen eine exklusive Daruma-Figur. In den Geschäften besteht außerdem die Möglichkeit, 10 Prozent Rabatt zu erhalten, wenn unser neuer Service Samurai Tax genutzt wird.

Die Kampagne ist auf allen globalen Plattformen einheitlich angelegt und für jede Region sprachlich angepasst:

Vereinigte Staaten: „Double the Blades. Double the Power.“

„Double the Blades. Double the Power.“ Frankreich: „Doublez les Lames, Doublez la Maîtrise.“

„Doublez les Lames, Doublez la Maîtrise.“ Deutschland: „Doppelte Klingen, doppelte Kraft.“

„Doppelte Klingen, doppelte Kraft.“ Spanien: „Doble Filo, Doble Maestría“

Mit der Einführung handwerklicher Werte möchte die Marke nicht nur Messer herstellen, sondern als Kurator zeitgenössischen japanischen Erbes auftreten.

Wie Stefan Kitanovikj, Kreativdirektor der Marke, zusammenfasst:

„Eine einzelne Klinge ist Können. Zwei Klingen sind ein Meisterwerk.“

Über MUSASHI JAPAN by TAIMATSU

MUSASHI JAPAN verbindet traditionelle japanische Schmiedetechniken mit modernem Design und entwickelt Messer, die Präzision, Balance sowie klare Formensprache vereinen. Jede Klinge steht für die Disziplin und Sorgfalt japanischer Handwerkskunst.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://musashihamono.de/

