MUSASHI JAPAN by TAIMATSU lancia “Dual Blades” – un'esperienza di Black Friday che ricrea l'artigianato di lusso

MUSASHI JAPAN by TAIMATSU , un marchio giapponese contemporaneo radicato nello spirito dell'artigianato e dell'armonia culturale, annuncia la sua campagna di Black Friday 2025: "Dual Blades".

Quest'anno, MUSASHI va oltre la tradizionale cultura dello sconto per celebrare la filosofia di equilibrio, precisione e maestria .

Ispirata dal concetto della Nitōryu, la tecnica a lama doppia che simboleggia l'armonia tra forza e grazia, la campagna invita i clienti a vivere l'esperienza dell'unità e dell'equilibrio delle due lame. Ciò che inizia come una promozione Black Friday diventa un'espressione artistica di artigianato giapponese.

Noi di Musashi Japan, estendiamo la storia e la filosofia di Nitōryu nella cucina moderna, guidando i clienti verso la combinazione ideale di coltelli per la loro cucina di tutti i giorni.

Non tutto può, o deve, essere tagliato con un solo coltello. Ogni ingrediente merita la lama appositamente progettata. La vera maestria non sta solo nella tecnica, ma anche nella comprensione dell'equilibrio e dell'armonia tra utensili diversi, proprio come Miyamoto Musashi.

Dal 17 novembre all'1 dicembre 2025, i clienti che acquistano due o più coltelli riceveranno uno sconto del 10% sugli acquisti online.

I clienti dei nostri punti vendita di Tokyo e Kyoto riceveranno un bicchiere personalizzato Musashi Japan con ogni acquisto. Inoltre, a fronte di una spesa minima di 100.000 yen, i clienti riceveranno un'esclusiva bambola Daruma. I clienti dei negozi possono anche ricevere un ulteriore sconto del 10% quando utilizzano il nostro nuovo servizio, Samurai Tax.

La campagna è la stessa su tutte le piattaforme, con espressioni localizzate per ogni regione:

Stati Uniti: “Double the Blades. Double the Power.”

“Double the Blades. Double the Power.” Francia: “Doublez les Lames, Doublez la Maîtrise.”

“Doublez les Lames, Doublez la Maîtrise.” Germania: “Doppelete Klingen, Doppelte Kraft.”

“Doppelete Klingen, Doppelte Kraft.” Spagna: “Doble Filo, Doble Maestría”

Introducendo l'artigianato ai suoi clienti, il marchio aspira a diventare non solo un produttore di coltelli, ma un curatore della tradizione giapponese contemporanea.

Come ha riassunto in poche parole Stefan Kitanovikj, Direttore creativo del marchio:

“Una sola lama è bravura. Due lame sono una maestria”.

Informazioni su MUSASHI JAPAN by TAIMATSU

MUSASHI JAPAN unisce le tradizionali tecniche metallurgiche giapponesi con un design moderno, creando coltelli che incarnano precisione, equilibrio e semplicità estetica. Ogni lama rappresenta lo spirito dell'artigianato giapponese: eterno, disciplinato e raffinatissimo.

Per maggiori informazioni, visitare: https://www.musashihamono.com/it

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.