Venture Global dient FERC-aanvraag in voor uitbreidingsproject in Plaquemines

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag heeft Venture Global, Inc. (NYSE: VG) bij de Federal Energy Regulatory Commission (FERC) een aanvraag ingediend voor de vergunning en goedkeuring van het Plaquemines LNG brownfield-uitbreidingsproject. Daarnaast heeft Venture Global bij het Amerikaanse Ministerie van Energie (DOE) een aanvraag ingediend voor de exportvergunningen die verband houden met deze uitbreiding.

De uitbreiding van Plaquemines werd eerder dit jaar aangekondigd door Chris Wright, minister van Energie van de VS, Doug Burgum, minister van Binnenlandse Zaken van de VS, en Jeff Landry, gouverneur van Louisiana. Venture Global heeft sindsdien de verwachte capaciteit van dit project met bijna 40% verhoogd ten opzichte van de eerder aangekondigde plannen. Dit was mogelijk dankzij de voortdurende optimalisatie van onze liquefactietreinen en de sterke marktvraag.

