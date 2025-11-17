OpenAI e Capco annunciano una collaborazione incentrata sui servizi per trasformare i settori globali dei servizi finanziari e dell'energia

LONDRA e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Capco, una società tecnologica e di consulenza internazionale del gruppo Wipro, ha aderito al Beta Services Partner Program di OpenAI, che fornisce a Capco l'accesso prioritario alle ultime innovazioni nel campo dell'AI. Capco e OpenAI collaboreranno per risolvere problemi complessi dei clienti e implementare soluzioni scalabili, una partnership che posiziona Capco come affidabile partner AI per i clienti dei servizi finanziari e dell'energia a livello internazionale.

Grazie a questa partnership incentrata sui servizi, Capco ottiene un rapido accesso alla tecnologia, all'assistenza tecnica, agli architetti delle soluzioni e alle risorse di formazione di OpenAI, mentre OpenAI metterà a frutto gli oltre 25 anni di competenza nella trasformazione globale e la comprovata esperienza di fornitura di Capco nei settori dei servizi finanziari e dell'energia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.