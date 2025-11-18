Access Advance 欢迎小米作为许可方和被许可方加入 HEVC Advance 和 VVC Advance 专利池

马萨诸塞州波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的视频编解码器专利池独立许可管理机构 Access Advance LLC今天宣布，小米已作为许可方和被许可方加入 HEVC Advance 专利池和 VVC Advance 专利池。

“我们很高兴欢迎小米加入Access Advance的许可平台”Access Advance首席执行官Peter Moller说。“小米加入我们的 HEVC 和 VVC 专利池是视频编解码器许可领域的一个重要里程碑。他们加入 HEVC Advance 专利池，不仅能够获得数万项被广泛采用的 H.265 标准必要专利的许可，并且通过以许可方和被许可方的双重身份加入VVC Advance 专利池，体现了他们对创新的承诺，以及对专利池致力于平衡专利权人和实施者利益的价值的认可。此外，小米的加入也凸显了他们对 Access Advance 努力为视频编解码器许可带来统一的解决方案的支持。我们感谢小米团队在整个过程中的专业精神和协作精神。”

对于同时获得 HEVC Advance 和 VVC Advance 许可的公司，Access Advance 提供多编解码器桥接协议 （MCBA），这是一项管理协议，可大幅降低包含两种编解码器的产品的专利费费率。这种精简的方法简化了许可管理，并为部署多个视频标准的实施者提供可观的成本效益。

“我们很高兴作为许可方和被许可方加入 Access Advance 的 HEVC 和 VVC 专利池，”小米战略合作部总经理魏娜说。“这项协议反映了我们支持平衡和可持续创新生态系统的承诺。小米一直是全球标准化的关键贡献者，自成立以来，小米一直在研发方面投入巨资。我们将继续致力于提供卓越的产品和提高消费者福利，使世界各地的每个人都能够通过创新的技术享受更美好的生活。”

小米加入 HEVC 和 VVC Advance 专利池反映了行业对促进视频编解码器许可环境的进一步简化的共同关切和愿望。作为世界领先的消费电子制造商之一，小米的行动是对健康的视频编解码器生态系统的持续发展的支持，也是对Access Advance的专利池许可框架在促进广泛的专利覆盖、基于FRAND的专利池模型以及对各项关键视频编解码标准实施独立的专利必要性评估等方面的建设性作用的认可。

关于小米：小米集团成立于2010年4月，2018年7月9日在香港交易所主板挂牌上市(1810.HK)，是一家以智能手机、智能硬件和IoT平台为核心的消费电子及智能制造公司。

胸怀“和用户交朋友，做用户心中最酷的公司”的愿景，小米致力于持续创新，不断追求极致的产品服务体验和公司运营效率，努力践行“始终坚持做感动人心、价格厚道的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”的公司使命。

小米是全球领先的智能手机公司之一。2025年6月，全球月活跃用户（“MAU”）达到7.312亿。截至2025年6月30日，该公司还建立了世界领先的消费类AIoT（AI+IoT）平台，达到9.891亿台智能设备（不包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑）。小米产品销往全球100多个国家和地区。2025年7月，小米连续第七年入选财富全球500强榜单。

关于 Access Advance：Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的视频编解码器技术的必要专利。Access Advance 为专利持有者和专利实施者提供透明、高效的许可机制。

Access Advance 管理和运营 HEVC Advance 专利池，用于许可 HEVC/H.265 技术必要的两万九千 多项专利，以及 VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术必要的四千五百多项专利。公司的多编解码器桥接协议为符合资格的被许可方，提供单一专利费结构，适用于同时参与 HEVC Advance 和 VVC Advance 池的被许可方。此外，Access Advance 还提供 VDP 专利池，这是一个全面的视频流服务许可解决方案，涵盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 编解码器。如需了解更多信息，请访问：www.accessadvance.com。