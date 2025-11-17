情感連結、本土風味和奢華體驗名列《2026年Bacardi雞尾酒趨勢報告》榜首

百慕達漢彌頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 第七份年度《Bacardi雞尾酒趨勢報告》揭曉了五大核心趨勢，這些趨勢將在2026年重塑雞尾酒文化與烈酒產業。該報告由全球最大的私人國際烈酒公司Bacardi Limited與The Future Laboratory (TFL)共同發表，整合了Bacardi主導的研究、第三方調研、消費者調查和調酒師訪談的資料，以及TFL的趨勢預測，揭示了未來一年影響雞尾酒體驗、風味創新和飲酒文化的關鍵力量。報告還列出了2026年最受歡迎的雞尾酒排行榜，以及法定飲酒年齡(LDA)年輕消費者的飲酒趨勢。

Bacardi全球酒吧通路副總裁Sean Kerry表示：「Z世代並非飲酒更少，他們只是飲酒時間更早、酒精度更低，且更具目的性。在全球，我們發現人們更追求有意義的飲酒時刻——無論是與朋友面對面相聚、探索植根于本土文化的風味，還是透過雞尾酒擁抱新的創意表達形式。」

The Future Laboratory共同創辦人Martin Raymond表示：「消費者正從追求體驗轉向培養情感連結。趨勢已從數位便捷性轉向人類創造力，而飲品產業正處於這一改變的核心。2026年，價值的定義不再是稀缺性或地位象徵，而是深度：食材的溯源、飲品背後的故事，以及將某個瞬間轉化為有意義時刻的能力。」

以下是決定2026年烈酒產業的總體趨勢：

1. 午後社交圈

歡樂時光正經歷文化復興，日間微醺取代了深夜放縱。「日間小酌」（傍晚時分飲用、用於結束工作日的雞尾酒）的興起，代表契合現代生活節奏的微慶祝方式成為趨勢。在各個地區，人們傍晚外出飲酒、用餐和社交的時間都在提前。值得注意的是，法定飲酒年齡的年輕消費者是這一趨勢的主導者——根據Bacardi全球消費者調查(GCS)，法國超過半數(51%)的年輕消費者和美國三分之一以上(34%)的年輕消費者正重新調整生活節奏，更傾向於傍晚稍早社交。如今的日間飲酒圍繞氣泡酒文化、情緒導向型雞尾酒，以及契合甜蜜享受經濟的小份飲品展開。這無關逃避，而是找到契合自身精力與排程的全新節奏和享受習慣。

2. 重塑自然連結

隨著社交生活逐漸擺脫保持連線的狀態，飲酒者開始追求刻意的線下體驗，更看重在場感而非表現感。84%的消費者表示，科技讓社交互動變得缺乏人情味，因此酒吧和品牌正設計一些能夠重拾人情味的共享線下時刻——比如無螢幕聚會、分享式飲品、線下娛樂，以及能激發真實對話的儀式感環節。從馬天尼品鑒套餐到小型聚會，「重塑自然連結」反映了消費者放慢腳步、重新投入，並重拾共同享用雞尾酒的社交魔力的渴望。

3. 本土溯源

隨著貿易環境變化和透明度要求重塑產業，酒吧正演變為本土風味實驗室——利用微型農場、區域生態資源和科學實驗，開拓調酒術的新未來。這一趨勢並非要取代國際知名烈酒，而是透過本土食材、裝飾和風味點綴為其賦能，讓每一款飲品都植根於當地環境。在這裡，每一口酒既關乎風土與技藝，也關乎透明度——迎合了消費者的新偏好：不僅要品味風味，更要瞭解其背後的產地和製作過程。事實上，四分之三(77%)的消費者會查看食材溯源標籤，傾向選擇本土採購的食材。

4. 液態體驗IP

雞尾酒和飲品品牌不再只是味覺體驗的載體，而是正轉型為全方位的生活型態體驗，將時尚、音樂、設計、旅行和運動融合到統一的文化標誌中。Z世代和千禧一代會選擇契合自身身分的品牌，而70%的受訪者表示，情感共鳴是培養品牌忠誠度的關鍵。對此，酒吧和品牌正透過沉浸式雞尾酒世界、個人化的飲品角色、專屬歌單搭配、巡迴限定菜單，以及氣味、聲音、敘事等品牌感官元素做出回應。2026年，一杯雞尾酒不只是用來點單的飲品，更是一種可體驗、可收藏、可追隨的創作者品牌。

5. 極致調酒術

在經歷了多年的「低調奢華」極簡主義後，極致主義重返酒吧，充滿魅力與戲劇性的驚豔雞尾酒成為焦點。超過四分之三(76%)的Bacardi全球消費者調查受訪者表示，他們重視更具衝擊力、更難忘的體驗，而酒吧也在紛紛採用可食用珍珠、金屬裝飾、層次變化的風味、火焰呈現方式和極具視覺張力的酒杯。從杜拜到拉斯維加斯，「高調奢華」場所證明，大膽浮誇的設計和毫不掩飾的奢華感正風靡一時。在這個仍在從倦怠中恢復的世界裡，人們想要的不只是一杯酒，更是一個值得銘記的瞬間。

2026年全球前十大雞尾酒將包括：

Margarita Mojito Piña Colada Rum and Coke® Whisky and Coke® Spritz Vodka Lemonade Vodka Soda Gin & Tonic Dry Martini Cocktail

