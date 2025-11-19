Venture Global apresenta pedido à FERC para projeto de expansão em Plaquemines

ARLINGTON, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--A Venture Global, Inc. (NYSE: VG) entrou hoje com o pedido junto à Federal Energy Regulatory Commission (FERC) para licenciamento e aprovação do projeto de expansão brownfield da Plaquemines LNG. Além disso, a Venture Global apresentou ao Departamento de Energia dos EUA (DOE) os pedidos de autorização de exportação relacionados a essa expansão.

A expansão em Plaquemines foi anunciada este ano com a presença do Secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, do Secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum, e do Governador da Louisiana, Jeff Landry. Desde então, a Venture Global aumentou em quase 40% a produção esperada desse projeto em relação aos planos anteriormente divulgados, devido à otimização contínua de nossas unidades de liquefação e à forte demanda do mercado. Essa expansão complementar será construída de forma incremental em três fases e contará com 32 unidades modulares de liquefação, somando mais de 30,0 MTPA de capacidade máxima de produção. Isso elevará a capacidade total máxima de produção de todo o complexo de Plaquemines para mais de 58,0 MTPA. Como informado anteriormente, os cronogramas de operações comerciais das Fases I e II permanecem inalterados.

"A Venture Global tem o prazer de anunciar o início formal do processo de licenciamento para o projeto de expansão em Plaquemines. Expandir Plaquemines de forma incremental é uma oportunidade lógica e economicamente eficiente de aproveitar nossa infraestrutura existente de maneira sólida", afirmou Mike Sabel, CEO da Venture Global. "Essa etapa estratégica oferece à Venture Global a flexibilidade de desenvolver um projeto escalável que possa atender de forma eficiente às necessidades do mercado à medida que evoluem. Nossa decisão de aumentar significativamente a capacidade autorizada do projeto reflete a forte demanda de mercado que continuamos observando, e essa expansão terá um papel fundamental em suprir essa demanda".

