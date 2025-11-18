Venture Global dépose une demande auprès de la FERC pour son projet d’extension de Plaquemines

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Venture Global, Inc. (NYSE : VG) a déposé une demande d’autorisation et d’approbation auprès de la Commission fédérale de régulation de l’énergie (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) pour son projet d’extension des capacités existantes du site de Plaquemines LNG. L’entreprise a également déposé une demande d’autorisation d’exportation liée à cette extension auprès du ministère américain de l’Énergie (DOE).

L’extension du site de Plaquemines avait été annoncée plus tôt cette année en présence de Chris Wright, secrétaire à l’Énergie des États-Unis, de Doug Burgum, secrétaire à l’Intérieur des États-Unis, et de Jeff Landry, gouverneur de la Louisiane. Depuis, Venture Global a augmenté de près de 40 % ses prévisions de production pour ce projet par rapport aux plans initialement annoncés, en raison de l’optimisation continue de ses trains de liquéfaction et de la forte demande du marché. Cette extension se fera de manière progressive en trois phases et comprendra 32 trains de liquéfaction modulaires, ajoutant en tout plus de 30 MTPA à la capacité de production maximale. La capacité de production maximale totale de l’ensemble du complexe de Plaquemines dépassera ainsi les 58 MTPA. Comme indiqué précédemment, le calendrier des opérations commerciales pour les phases I et II demeure inchangé.

« Venture Global a le plaisir d’annoncer le lancement officiel du processus d’obtention des permis pour le projet d’extension de Plaquemines. Cette extension progressive constitue une opportunité logique et économiquement avantageuse qui va nous permettre de tirer parti de notre infrastructure existante solide », a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global. « Ce jalon stratégique offre à Venture Global la possibilité de développer un projet évolutif capable de répondre efficacement aux besoins du marché au fur et à mesure de leur évolution. Notre décision d’augmenter considérablement la capacité autorisée du projet témoigne de la forte demande que nous continuons d’observer sur le marché, et cette extension sera essentielle pour y répondre. »

À propos de Venture Global

Venture Global est un producteur et un exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à faible coût, qui dispose d’une capacité de production, de construction ou de développement de plus de 100 MTPA. Venture Global a commencé à produire du GNL dès 2022 depuis sa première installation et compte aujourd’hui parmi les plus grands exportateurs de GNL des États-Unis. L’activité de la société, intégrée verticalement, comprend des actifs sur toute la chaîne d’approvisionnement en GNL (production de GNL, transport de gaz naturel, expédition et regazéification). Les trois premiers projets de la société, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG, se trouvent en Louisiane, le long du golfe du Mexique. Venture Global développe des projets de captation et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Nous considérons que ces déclarations prospectives sont couvertes par les dispositions d’exonération relatives aux déclarations prospectives prévues par l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et par l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (l’« Exchange Act »). Toutes les déclarations, autres que celles relatives à des faits historiques, incluses dans le présent document constituent des « déclarations prospectives ». Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi de termes tels que « s’attendre à », « planifier », « projeter », « avoir l’intention de », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « poursuivre », « cibler », « continuer », la forme négative de ces termes, l’emploi du futur ou du conditionnel, ou toute autre terminologie comparable.

Ces déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses nous concernant, peuvent contenir des déclarations portant sur nos performances futures, nos contrats, nos stratégies de croissance anticipées et les tendances anticipées ayant une incidence sur nos activités. Ces déclarations constituent uniquement des prévisions fondées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Certains facteurs importants sont susceptibles d’entraîner une différence sensible entre les attentes, les niveaux d’activité, les résultats ou les réalisations exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives et nos performances, nos niveaux d’activité, nos résultats ou nos réalisations réels. Ces facteurs comprennent : notre besoin de capitaux supplémentaires importants pour construire et achever nos futurs projets et les actifs connexes, ainsi que notre incapacité potentielle à obtenir ces financements dans des conditions acceptables, voire à les obtenir du tout ; notre incapacité potentielle à estimer avec précision les coûts de nos projets, et le risque que la construction et l’exploitation des gazoducs et des raccordements de gazoducs pour nos projets subissent des dépassements de coûts et des retards liés à l’obtention des autorisations réglementaires, aux risques de développement, aux coûts de main-d’œuvre, à l’indisponibilité de travailleurs qualifiés, aux risques opérationnels et à d’autres risques ; l’incertitude quant à l’avenir de la dynamique du commerce mondial, aux accords commerciaux internationaux et à la position des États-Unis vis-à-vis du commerce international, y compris les effets des droits de douane ; notre dépendance vis-à-vis de nos entrepreneurs EPC et autres entrepreneurs pour la réussite de nos projets, y compris l’incapacité potentielle de ces entrepreneurs à remplir leurs obligations contractuelles ; divers facteurs économiques et politiques, notamment l’opposition de groupes environnementaux ou d’autres groupes d’intérêt public, ou le manque de soutien des collectivités et des communautés locales requis pour nos projets, qui pourraient avoir un impact négatif sur l’obtention des permis, le calendrier ou le développement global, la construction et l’exploitation de nos projets ; ainsi que les risques liés à d’autres facteurs abordés dans la section « Point 1A. – Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que dans tous les rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de sa publication et sont fondées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables à cette date. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter des circonstances ou des événements ultérieurs, sauf dans les cas où la loi l’exigerait.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.