Access Advance verwelkomt Xiaomi als licentiegever en licentienemer in de HEVC Advance- en VVC Advance-patentpools

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC, een onafhankelijke licentiebeheerder voor toonaangevende videocodec-patentpools, heeft vandaag bekendgemaakt dat Xiaomi zich als licentiegever en licentienemer heeft aangesloten bij de HEVC Advance Patent Pool en de VVC Advance Patent Pool.

We zijn verheugd Xiaomi te mogen verwelkomen in de Access Advance-licentiegemeenschap“, aldus Peter Moller, CEO van Access Advance. ”De deelname van Xiaomi aan zowel onze HEVC- als VVC-patentpools is een belangrijke mijlpaal in het landschap van videocodec-licenties. Xiaomi's toetreding tot de HEVC Advance Patent Pool geeft het bedrijf toegang tot tienduizenden essentiële octrooien voor de algemeen aanvaarde H.265-standaard. Deze stap, samen met haar dubbele rol van zowel licentiegever als licentienemer in de VVC Advance Patent Pool, toont Xiaomi hoezeer het zich inzet voor innovatie en de waarde erkent van patentpools die de belangen van octrooihouders en uitvoerders in balans brengen. Bovendien ondersteunt Xiaomi de inspanningen van Access Advance om een one-pool-oplossing voor videocodec-licenties te bieden. We bedanken het Xiaomi-team voor hun professionaliteit en samenwerkingsgeest tijdens dit hele proces."

Voor bedrijven die zowel een licentie hebben voor HEVC Advance als voor VVC Advance, biedt Access Advance de Multi-Codec Bridging Agreement (MCBA) aan, een administratieve overeenkomst die aanzienlijk lagere royaltytarieven mogelijk maakt voor producten waarin beide codecs zijn geïntegreerd. Deze gestroomlijnde aanpak vereenvoudigt het licentiebeheer en levert aanzienlijke kostenbesparingen op voor uitvoerders die meerdere videostandaarden gebruiken.

“We zijn verheugd om ons aan te sluiten bij de HEVC- en VVC-patentpools van Access Advance, zowel als licentiegever als licentienemer”, aldus Na Wei, algemeen directeur Corporate Business Development en IP Strategy bij Xiaomi. "Deze overeenkomst weerspiegelt ons streven naar een evenwichtig en duurzaam innovatie-ecosysteem. Xiaomi heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan wereldwijde standaardisatie en heeft sinds onze oprichting consequent fors geïnvesteerd in R&D. We blijven ons inzetten om geweldige producten te leveren en het welzijn van de consument te verbeteren, zodat iedereen over de hele wereld kan genieten van een beter leven dankzij innovatieve technologieën."

De deelname van Xiaomi aan de HEVC- en VVC Advance Patent Pools weerspiegelt de gedeelde interesse en wens van de sector om een vereenvoudigde licentieomgeving voor videocodec-licenties te bevorderen. Als een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van consumentenelektronica ondersteunt Xiaomi met deze stap de verdere ontwikkeling van een gezond ecosysteem voor videocodecs. Ook erkent het hiermee de constructieve rol van het pool-licentiekader van Access Advance bij het bevorderen van een brede patentdekking, een op FRAND gebaseerd poolmodel en onafhankelijke evaluaties van de essentie van octrooien voor cruciale videocodecstandaarden.

Over Xiaomi: Xiaomi werd opgericht in april 2010 en staat sinds 9 juli 2018 genoteerd aan de hoofdbeurs van Hongkong (1810.HK). Xiaomi is een bedrijf dat consumentenelektronica en slimme producten maakt, met smartphones en slimme hardware die via een IoT-platform met elkaar verbonden zijn als kernactiviteit.

Vanuit haar visie ‘Vrienden worden met gebruikers en het coolste bedrijf in de harten van gebruikers zijn’ streeft Xiaomi voortdurend naar innovatie, een hoogwaardige gebruikerservaring en operationele efficiëntie. Het bedrijf bouwt onvermoeibaar aan geweldige producten met eerlijke prijzen, zodat iedereen ter wereld kan genieten van een beter leven dankzij innovatieve technologie.

Xiaomi is een van 's werelds toonaangevende smartphonefabrikanten. In juni 2025 bereikte het aantal maandelijkse actieve gebruikers wereldwijd (“MAU”) 731,2 miljoen. Het bedrijf heeft ook 's werelds toonaangevende AIoT-platform (AI+IoT) voor consumenten opgezet, met 989,1 miljoen slimme apparaten die op 30 juni 2025 op het platform waren aangesloten (exclusief smartphones, laptops en tablets). Xiaomi-producten zijn aanwezig in meer dan 100 landen en regio's over de hele wereld. In juli 2025 werd Xiaomi voor het zevende jaar op rij opgenomen in de Fortune Global 500-lijst.

Over Access Advance: Access Advance LLC is een onafhankelijk licentiebeheerbedrijf dat is opgericht om de ontwikkeling, de administratie en het beheer van patentpools voor het licentiëren van essentiële octrooien van de belangrijkste videocodectechnologieën te leiden. Access Advance biedt een transparant en efficiënt licentiemechanisme voor zowel houders als uitvoerders van octrooien.

Access Advance beheert en administreert momenteel de HEVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 29.000 octrooien die essentieel zijn voor HEVC/H.265-technologie, en de VVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 4.500 essentiële octrooien voor VVC/H.266-technologie. De Multi-Codec Bridging Agreement van het bedrijf biedt in aanmerking komende licentiehouders een enkele kortingsstructuur voor royalty's als zij deelnemen aan zowel de HEVC Advance- als de VVC Advance-pools. Daarnaast biedt Access Advance de Video Distribution Patent Pool, een uitgebreide licentieoplossing voor videostreamingdiensten die HEVC-, VVC-, VP9- en AV1-codecs omvat. Ga voor meer informatie naar: www.accessadvance.com.

