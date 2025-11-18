Access Advance accueille Xiaomi au sein des HEVC Advance et VVC Advance Patent Pools en tant que concédant et licencié

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC, administrateur indépendant de licences pour les principaux pools de brevets de codecs vidéo, a annoncé aujourd’hui que Xiaomi avait rejoint le HEVC Advance Patent Pool et le VVC Advance Patent Pool en tant que concédant et licencié.

« Nous sommes ravis d’accueillir Xiaomi au sein de la communauté de licences Access Advance », déclare Peter Moller, directeur général d’Access Advance. « La participation de Xiaomi à nos pools de brevets HEVC et VVC représente une étape importante dans le paysage des licences de codecs vidéo. Son adhésion au HEVC Advance Patent Pool, qui lui donne accès à des dizaines de milliers de brevets essentiels pour la norme H.265 largement adoptée, et son double rôle de concédant et de licencié dans le VVC Advance Patent Pool, démontrent son engagement en faveur de l’innovation et sa reconnaissance de la valeur des pools de brevets qui équilibrent les intérêts des propriétaires de brevets et des implémenteurs. En outre, cela souligne leur soutien aux efforts d’Access Advance visant à proposer une solution unique pour les licences de codecs vidéo. Nous remercions l’équipe Xiaomi pour son professionnalisme et son esprit de collaboration tout au long de ce processus. »

Pour les entreprises titulaires d’une licence HEVC Advance et VVC Advance, Access Advance propose le Multi-Codec Bridging Agreement (MCBA), un accord administratif qui permet de réduire considérablement les taux de redevance pour les produits intégrant les deux codecs. Cette approche harmonisée simplifie la gestion des licences et permet aux utilisateurs déployant plusieurs normes vidéo de réaliser d’importantes économies.

« Nous sommes ravis de rejoindre les pools de brevets HEVC et VVC d’Access Advance, à la fois en tant que concédant et licencié », déclare Na Wei, directrice générale du développement commercial et de la stratégie de propriété intellectuelle chez Xiaomi. « Cet accord reflète notre engagement à soutenir un écosystème d’innovation équilibré et durable. Xiaomi a joué un rôle clé dans la normalisation mondiale et a toujours investi massivement dans la R&D depuis sa création. Nous restons déterminés à fournir des produits exceptionnels et à améliorer le bien-être des consommateurs, afin de permettre à chacun, partout dans le monde, de profiter d’une vie meilleure grâce à des technologies innovantes. »

La participation de Xiaomi aux HEVC et VVC Advance Patent Pools reflète l’intérêt commun de l’industrie et sa volonté de favoriser un environnement plus simplifié pour l’octroi de licences de codecs vidéo. En tant que l’un des principaux fabricants mondiaux d’électronique grand public, Xiaomi soutient par son action le développement continu d’un écosystème sain pour les codecs vidéo et reconnaît le rôle constructif du cadre de licence de pool d’Access Advance dans la promotion d’une large couverture des brevets, d’un modèle de pool basé sur les principes FRAND et d’évaluations indépendantes de l’essentialité des brevets pour les normes critiques en matière de codecs vidéo.

À propos de Xiaomi : Xiaomi a été fondée en avril 2010 et cotée à la bourse principale de Hong Kong le 9 juillet 2018 (1810.HK). Xiaomi est une entreprise d’électronique grand public et de fabrication intelligente dont le cœur de métier est les smartphones et le matériel intelligent connectés par l’intermédiaire d’une plateforme IoT.

Fidèle à sa vision « Se lier d’amitié avec les utilisateurs et être l’entreprise la plus cool dans leur cœur », Xiaomi poursuit sans relâche ses efforts en matière d’innovation, d’expérience utilisateur de haute qualité et d’efficacité opérationnelle. L’entreprise ne cesse de créer des produits exceptionnels à des prix honnêtes afin de permettre à chacun dans le monde de profiter d’une vie meilleure grâce à une technologie innovante.

Xiaomi est l’un des leaders mondiaux du marché des smartphones. En juin 2025, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels (« MAU ») dans le monde a atteint 731,2 millions. L’entreprise a également mis en place la première plateforme AIoT (AI+IoT) grand public au monde, qui comptait 989,1 millions d’appareils intelligents connectés à sa plateforme (hors smartphones, ordinateurs portables et tablettes) au 30 juin 2025. Les produits Xiaomi sont présents dans plus de 100 pays et régions à travers le monde. En juillet 2025, Xiaomi a été inclus dans la liste Fortune Global 500 pour la septième année consécutive.

À propos d’Access Advance : Access Advance LLC est une société indépendante d’administration de licences créée pour diriger le développement, l’administration et la gestion de pools de brevets pour l’octroi de licences de brevets essentiels des technologies de codec vidéo les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets et les implémenteurs de brevets.

Access Advance gère et administre le HEVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 29 000 brevets essentiels à la technologie HEVC/H.265 et le VVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 4 500 brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Le Multi-Codec Bridging Agreement de la société offre aux titulaires de licence éligibles une structure de redevances unique à taux réduit pour les titulaires de licence participant à la fois aux pools HEVC Advance et VVC Advance. En outre, Access Advance propose le Video Distribution Patent Pool, une solution complète de licence pour les services de diffusion vidéo couvrant les codecs HEVC, VVC, VP9 et AV1. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.accessadvance.com.

