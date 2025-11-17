情感联结、本土风味和奢华体验位列《2026年Bacardi鸡尾酒趋势报告》榜首

百慕大汉密尔顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 第七份年度《Bacardi鸡尾酒趋势报告》揭晓了五大核心趋势，这些趋势将在2026年重塑鸡尾酒文化与烈酒行业。该报告由全球最大的私营国际烈酒公司Bacardi Limited与The Future Laboratory (TFL)联合发布，整合了Bacardi主导的研究、第三方调研、消费者调查和调酒师访谈的数据，以及TFL的趋势预测，揭示了未来一年影响鸡尾酒体验、风味创新和饮酒文化的关键力量。报告还列出了2026年最受欢迎的鸡尾酒榜单，以及法定饮酒年龄(LDA)年轻消费者的饮酒趋势。

Bacardi全球酒吧渠道副总裁Sean Kerry表示：“Z世代并非饮酒更少，他们只是饮酒时间更早、酒精度更低，且更具目的性。在全球范围内，我们发现人们更追求有意义的饮酒时刻——无论是与朋友面对面相聚、探索植根于本土文化的风味，还是通过鸡尾酒拥抱新的创意表达形式。”

The Future Laboratory联合创始人Martin Raymond表示：“消费者正从追求体验转向培养情感联结。趋势已从数字便捷性转向人类创造力，而饮品行业正处于这一转变的核心。2026年，价值的定义不再是稀缺性或地位象征，而是深度：食材的溯源、饮品背后的故事，以及将某个瞬间转化为有意义时刻的能力。”

以下是决定2026年烈酒行业的宏观趋势：

1. 午后社交圈

欢乐时光正经历文化复兴，日间微醺取代了深夜放纵。“日间小酌”（傍晚时分饮用、用于结束工作日的鸡尾酒）的兴起，标志着契合现代生活节奏的微庆祝方式成为趋势。在各个地区，人们傍晚外出饮酒、用餐和社交的时间都在提前。值得注意的是，法定饮酒年龄的年轻消费者是这一趋势的主导者——根据Bacardi全球消费者调查(GCS)，法国超过半数(51%)的年轻消费者和美国三分之一以上(34%)的年轻消费者正重新调整生活节奏，更倾向于傍晚早些时候社交。如今的日间饮酒围绕着气泡酒文化、情绪导向型鸡尾酒，以及契合甜蜜享受经济的小份饮品展开。这无关逃避，而是找到契合自身精力与日程安排的全新节奏和享受习惯。

2. 重塑自然联结

随着社交生活逐渐摆脱持续在线的状态，饮酒者开始追求刻意的线下体验，更看重在场感而非表现感。84%的消费者表示，科技让社交互动变得缺乏人情味，因此酒吧和品牌正设计一些能够重拾人情味的共享线下时刻——比如无屏幕聚会、分享式饮品、线下娱乐，以及能激发真实对话的仪式感环节。从马天尼品鉴套餐到小型聚会，“重塑自然联结”反映了消费者放慢脚步、重新投入，并重拾共同享用鸡尾酒的社交魔力的渴望。

3. 本土溯源

随着贸易环境变化和透明度要求重塑行业，酒吧正演变为本土风味实验室——利用微型农场、区域生态资源和科学实验，开拓调酒术的新未来。这一趋势并非要取代国际知名烈酒，而是通过本土食材、装饰和风味点缀为其赋能，让每一款饮品都植根于当地环境。在这里，每一口酒既关乎风土与技艺，也关乎透明度——迎合了消费者的新偏好：不仅要品味风味，更要了解其背后的产地和制作过程。事实上，四分之三(77%)的消费者会查看食材溯源标签，倾向选择本土采购的食材。

4. 液态体验IP

鸡尾酒和饮品品牌不再只是味觉体验的载体，而是正转型为全方位的生活方式体验，将时尚、音乐、设计、旅行和体育融入统一的文化标识中。Z世代和千禧一代会选择契合自身身份的品牌，而70%的受访者表示，情感共鸣是培养品牌忠诚度的关键。对此，酒吧和品牌正通过沉浸式鸡尾酒世界、饮品专属人设、专属歌单搭配、巡回限定菜单，以及气味、声音、叙事等品牌感官元素做出回应。2026年，一杯鸡尾酒不只是用来点单的饮品，更是一种可体验、可收藏、可追随的创作者品牌。

5. 极致调酒术

在经历了多年的“低调奢华”极简主义后，极致主义重返酒吧，充满魅力与戏剧性的惊艳鸡尾酒成为焦点。超过四分之三(76%)的Bacardi全球消费者调查受访者表示，他们重视更具冲击力、更难忘的体验，而酒吧也在纷纷采用可食用珍珠、金属装饰、层次变化的风味、火焰呈现方式和极具视觉张力的酒杯。从迪拜到拉斯维加斯，“高调奢华”场所证明，大胆浮夸的设计和毫不掩饰的奢华感正风靡一时。在这个仍在从倦怠中恢复的世界里，人们想要的不只是一杯酒，更是一个值得铭记的瞬间。

2026年全球前十大鸡尾酒将包括：

Margarita Mojito Piña Colada Rum and Coke® Whisky and Coke® Spritz Vodka Lemonade Vodka Soda Gin & Tonic Dry Martini Cocktail

