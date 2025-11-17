Connessioni, sapori locali ed esperienze di lusso sono le priorità del 2026 Bacardi Cocktail Trends Report
Connessioni, sapori locali ed esperienze di lusso sono le priorità del 2026 Bacardi Cocktail Trends Report
Il rapporto di quest'anno evidenzia un cambiamento verso occasioni più significative, micro gratificazioni ed esperienze di storytelling nei cocktail
HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Le cinque tendenze principali che ridefiniscono la cultura dei cocktail e il settore degli alcolici nel 2026 sono evidenziate nella settima edizione annuale del rapporto Bacardi sulle tendenze dei cocktail. Il Report, generato da Bacardi Limited, la più grande azienda privata di alcolici al mondo, in collaborazione con The Future Laboratory (TFL), si basa su dati provenienti dalla ricerca condotta da Bacardi e da terze parti, su sondaggi tra i consumatori, interviste con bartender e previsioni di tendenze da parte di TFL per scoprire le tendenze che creano le esperienze di cocktail, le novità nei sapori e la cultura del bere dell'anno prossimo.
