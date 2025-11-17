-

Connecties, lokale smaken en luxueuze ervaringen staan bovenaan het Bacardi Cocktail Trends Report 2026

De bevindingen van dit jaar wijzen op een verschuiving naar meer betekenisvolle gelegenheden, micro-verwennerij en cocktailervaringen met een verhaal

The Bacardi Cocktail Trends Report unveils the five macro trends shaping what and how people will be drinking in 2026.

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--De vijf bepalende trends die de cocktailcultuur en de drankenindustrie in 2026 zullen hervormen, worden belicht in het zevende jaarlijkse Bacardi Cocktail Trends Report. Het rapport wordt uitgebracht door Bacardi Limited, het grootste particuliere internationale drankbedrijf, in samenwerking met The Future Laboratory (TFL). Het is gebaseerd op gegevens uit onderzoek door Bacardi en derden, consumentenonderzoeken, interviews met bartenders en trendvoorspellingen van TFL en onthult de drijvende krachten achter cocktailervaringen, smaakinnovatie en drinkcultuur in het komende jaar.

