Access Advance da la bienvenida a Xiaomi a los consorcios de patentes HEVC Advance y VVC Advance en calidad de licenciante y licenciatario

"Nos llena de satisfacción darle la bienvenida a Xiaomi a la comunidad de licencias de Access Advance", ha declarado Peter Moller, director ejecutivo de Access Advance. "La participación de Xiaomi en nuestros consorcios de patentes HEVC y VVC representa un hito importante en el panorama de las licencias de códecs de vídeo. Su incorporación al consorcio de patentes HEVC Advance, que les brinda acceso a decenas de miles de patentes esenciales para el estándar H.265, ampliamente adoptado y su función doble como licenciante y licenciatario en el consorcio de patentes VVC Advance, demuestran su compromiso con la innovación y el reconocimiento del valor de los consorcios de patentes, que equilibran los intereses de los propietarios de las patentes y los implementadores. Asimismo, destaca su apoyo a los esfuerzos de Access Advance por ofrecer una solución única para la concesión de licencias de códecs de vídeo. Queremos agradecemos al equipo de Xiaomi por su profesionalidad y espíritu de colaboración a lo largo de todo este proceso".

Para las empresas con licencia tanto de HEVC Advance como de VVC Advance, Access Advance tiene Multi-Codec Bridging Agreement (MCBA), un acuerdo administrativo que permite reducir sustancialmente las tasas de regalías en los productos que incorporan ambos códecs. Este método simplificado facilita la administración de las licencias y permite un ahorro importante de costes para los implementadores que utilizan varios estándares de vídeo.

"Nos complace unirnos a los consorcios de patentes HEVC y VVC de Access Advance, tanto como licenciante como licenciatario", afirmó Na Wei, director general de Desarrollo Empresarial Corporativo y Estrategia de Propiedad Intelectual de Xiaomi. "Este acuerdo refleja nuestro compromiso de apoyar un ecosistema de innovación equilibrado y sostenible. Xiaomi ha sido un contribuyente clave a la estandarización global y ha invertido constantemente en I+D desde nuestra fundación. Seguimos comprometidos con ofrecer productos increíbles y mejorar el bienestar de los consumidores, para que todo el mundo pueda disfrutar de una vida mejor gracias a las tecnologías innovadoras".

La participación de Xiaomi en los consorcios de patentes HEVC y VVC Advance refleja el interés y el deseo compartidos por la industria de promover un entorno de licencias más simplificado para las licencias de códecs de vídeo. Siendo uno de los principales fabricantes de electrónica de consumo del mundo, la acción de Xiaomi apoya el desarrollo continuo de un ecosistema de códecs de vídeo saludable y reconoce el papel constructivo del marco de licencias de Access Advance en la promoción de una amplia cobertura de patentes, un modelo de pool basado en FRAND y las evaluaciones independientes de la esencialidad de las patentes en los estándares cruciales de códecs de vídeo.

Acerca de Xiaomi: Xiaomi se fundó en abril de 2010 y cotiza en el mercado principal de la Bolsa de Hong Kong desde el 9 de julio de 2018 (1810.HK). Xiaomi es una empresa que se especializa en electrónica de consumo y fabricación inteligente cuyo núcleo son los teléfonos inteligentes y el hardware inteligente conectados a través de una plataforma de IoT

Fiel a su visión de "Hacerse amigo de los usuarios y ser la empresa más cool en el corazón de los usuarios", Xiaomi busca continuamente la innovación, ofrecer una experiencia de usuario de alta calidad y la eficiencia operativa. La empresa crea sin descanso productos increíbles a precios honestos, para que todo el mundo pueda disfrutar de una vida mejor gracias a la tecnología innovadora.

Xiaomi es una de las empresas de teléfonos inteligentes líderes en el mundo. En junio de 2025, los usuarios activos mensuales (UAM) a nivel mundial llegaron a los 731,2 millones. Además, la empresa ha establecido la plataforma AIoT (AI+IoT) de consumo líder en el mundo, con 989,1 millones de dispositivos inteligentes conectados a su plataforma (sin incluir los smartphones, ordenadores portátiles y tabletas) a 30 de junio de 2025. Los productos de Xiaomi están presentes en más de 100 países y regiones de todo el mundo. En julio de 2025, Xiaomi apareció en la lista Fortune Global 500 por séptimo año consecutivo.

Acerca de Access Advance: Access Advance LLC es una empresa independiente que se dedica a la administración de licencias, creada para liderar el desarrollo, la administración y la gestión de consorcios de patentes para la concesión de licencias de patentes esenciales de las tecnologías de códec de vídeo más importantes. Access Advance tiene un mecanismo de concesión de licencias transparente y eficiente tanto para los titulares como para los implementadores de las patentes.

Access Advance gestiona y administra el consorcio de patentes HEVC Advance para la concesión de licencias de más de 29.000 patentes esenciales para la tecnología HEVC/H.265 y el consorcio de patentes VVC Advance para la concesión de licencias de más de 4500 patentes esenciales para la tecnología VVC/H.266. El acuerdo Multi-Codec Bridging Agreement de la empresa ofrece a los licenciatarios calificados una estructura de tarifas de regalías única con descuento para los licenciatarios que participan tanto en el consorcio HEVC Advance como en el VVC Advance. Además, Access Advance ofrece el consorcio Video Distribution Patent Pool, una solución integral de concesión de licencias para los servicios de streaming de vídeo que abarca los códecs HEVC, VVC, VP9 y AV1. Para saber más, visite www.accessadvance.com.

