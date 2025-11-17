OpenAI和Capco宣布建立服务合作关系，加速全球金融服务和能源行业转型

伦敦和旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Wipro旗下的全球管理与技术咨询公司Capco已加入OpenAI的Beta服务合作伙伴计划，这让Capco能够优先接触到最新的AI创新成果。Capco和OpenAI将携手解决客户的复杂问题并部署可扩展解决方案，助力Capco成为全球金融服务和能源行业客户值得信赖的AI合作伙伴。

通过这项服务合作，Capco可提前获取OpenAI的技术、技术支持、解决方案架构师资源和培训资源。OpenAI则将借助Capco所拥有的25年以上的全球转型专业经验，以及在金融服务和能源行业经实践验证的交付能力。Capco和OpenAI将共同探索创新解决方案，应对如今金融服务和能源行业客户面临的最重大挑战。

AI驱动的创新机遇十分广阔，涵盖优化产品设计、推动运营变革、确保监管合规、提升员工生产力以及打造超个性化的客户体验等多个领域。

Capco的AI实验室利用OpenAI的技术打造的现有产品中，Compliance Assist便是一个典型案例。Compliance Assist属于Capco Smart Suite系列AI驱动解决方案和服务的一部分，能帮助银行主动关注即将到来的监管变化，并自动识别公司流程和程序所需做出的调整，从而节省数千小时的工作量。

金融服务公司必须确保其与监管相关的政策和流程始终合规，否则可能面临声誉受损或财务处罚的风险。尤其是跨国银行，这需要耗费大量时间更新数百项政策、程序和报告。近期一家欧洲领先零售银行采用Compliance Assist后，工作量减少了80%，评估政策、程序和控制措施所受影响的时间缩短了一半。

Capco和OpenAI此次新合作的初期重点，将是探索OpenAI最新推出的、具备更强上下文理解能力和微调功能的GPT-5如何进一步实现流程自动化和简化，推动控制与合规从被动转向主动。

Capco首席执行官Anne-Marie Rowland表示：“我们很高兴宣布与OpenAI建立新的服务合作伙伴关系。Capco提供大胆、创新的解决方案，助力客户自信引领行业、超越市场。这项新的服务合作让我们牢牢站在AI创新的前沿，得以将我们的AI产品提升到新高度。

“如今我们更有能力提供灵活、可扩展的AI驱动解决方案，助力客户加速实现宏伟目标——帮助他们更快、更智能地取得更具影响力的成果。在我们的自身业务中融入AI后，我们亲眼见证了其带来的变革性影响和诸多益处。”

Capco合伙人兼全球数据、分析与AI负责人Chris Probert表示：“Capco始终致力于提供务实的生成式和智能体解决方案，以可扩展、可重复的方式推动AI驱动的、以客户为中心的转型。这项服务合作开启了与OpenAI团队深度协作的大门，让我们能够追求共同的愿景，即打造定制化AI模型和工具，重新构想并加速客户业务的未来发展。”

OpenAI市场推广合作负责人Ksenia Chumachenko表示：“我们很高兴与Capco合作，将OpenAI技术的力量带给全球金融服务和能源企业。随着我们助力各类机构借助AI挖掘新价值，他们深厚的行业专业知识和稳固的客户关系，使其成为我们宝贵的服务合作伙伴。”

关于Capco

Capco是Wipro旗下的全球管理与技术咨询公司，致力于重新定义能源和金融服务行业的转型模式。Capco借助AI的力量和深厚的领域专业知识，帮助客户加快发展步伐、做出更明智的决策，并产生更大的影响力。我们屡获殊荣的“工作中做自己”(Be Yourself at Work)文化和多元化人才队伍，孕育出大胆、具有前瞻性的理念和持久的变革。如需了解更多信息，请访问www.capco.com，并在LinkedIn、Instagram、Facebook和YouTube上关注我们。

