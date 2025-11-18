Nitto amplía su colaboración con la ATP hasta 2030

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Nitto Denko Corporation (sede central: Osaka, Japón; presidente: Hideo Takasaki; en adelante, “Nitto”) (TOKIO: 6988) se complace en anunciar la ampliación de su colaboración con la ATP por otros cinco años, hasta 2030. En virtud de este acuerdo renovado, Nitto seguirá desempeñando su papel como socio principal de las Finales Nitto ATP, el campeonato que cierra la temporada, en colaboración con la ATP y la Federación Italiana de Tenis y Pádel (FITP). Al patrocinar este torneo, reconocido como uno de los eventos más sostenibles del circuito ATP, Nitto pretende inspirar y sorprender, al tiempo que persigue un mayor crecimiento como empresa global.

Desde 2017, Nitto es el patrocinador principal de las Finales Nitto ATP, el evento culminante del circuito profesional de tenis masculino que se celebra a finales de año y en el que participan los ocho mejores jugadores individuales y las ocho mejores parejas de dobles del mundo. El torneo seguirá celebrándose en Italia hasta 2030.

La estrategia empresarial de Nitto, que aspira a convertirse en líder mundial en diversos campos, comparte puntos en común con la final de la temporada de tenis profesional masculino, en la que los mejores jugadores del mundo se enfrentan al reto de competir por el título más prestigioso del circuito ATP.

Mediante la colaboración con este torneo, Nitto dará un gran salto como empresa global y creará innovación junto con su clientela. Al crear valor esencial, Nitto seguirá creciendo a nivel mundial.

Hideo Takasaki, presidente y director ejecutivo de Nitto, declaró:

“Nos complace anunciar a las partes interesadas la continuación de nuestro patrocinio principal de las Finales Nitto ATP. Desde el inicio de nuestra colaboración en 2017, hemos apoyado constantemente a los jugadores que luchan por la excelencia, reconociendo los paralelismos con nuestra propia estrategia Global Niche Top™. Además, la audaz búsqueda de desafíos por parte de los jugadores ha fomentado una cultura de aceptación de retos dentro del Grupo Nitto, trascendiendo las fronteras organizativas, y ha servido como una profunda fuente de inspiración. Seguimos comprometidos con impulsar un mayor crecimiento y esperamos que este torneo siga sorprendiendo e inspirando a los aficionados de todo el mundo”.

Eno Polo, director ejecutivo de la ATP, declaró:

“Nitto ha sido nuestro socio de confianza durante casi una década. Su compromiso con las Finales Nitto ATP ha contribuido a convertirlas en lo que son hoy en día: una experiencia de primer nivel tanto para los aficionados como para los jugadores. Pero su impacto es aún mayor, han adoptado plenamente la sostenibilidad, liderando la creación de un evento que impulsa un cambio real y positivo. Estamos orgullosos de seguir trabajando con un socio que se esfuerza igualmente por llevar nuestro deporte a nuevas cotas”.

Acerca de la ATP

Como órgano rector mundial del tenis profesional masculino, la misión de la ATP es servir al tenis. La ATP entretiene a mil millones de aficionados en todo el mundo, presenta a los mejores jugadores del mundo en los torneos más prestigiosos e inspira a la próxima generación de aficionados y jugadores. Desde la United Cup en Australia hasta Europa, América y Asia, las estrellas del tenis compiten por títulos y puntos para el ranking PIF ATP en los torneos ATP Masters 1000, 500 y 250, y en los Grand Slams. Todos los caminos conducen a las Finales Nitto ATP, la prestigiosa final de temporada que se celebra en Turín, Italia.

En este torneo, en el que solo participan los ocho mejores jugadores individuales y equipos de dobles del mundo, se corona oficialmente al número uno mundial de la ATP al final del año, presentado por PIF, el logro definitivo en el tenis. Para obtener más información, visite www.ATPTour.com.

Acerca de Nitto (Nitto Denko Corporation)

Nitto es un fabricante de materiales de alto rendimiento que aprovecha ocho tecnologías básicas, desarrolladas desde su fundación en 1918, para ofrecer una amplia gama de productos y servicios en todo el mundo. Entre ellos se incluyen materiales ópticos, como películas polarizadas para dispositivos de visualización, placas de circuitos, cintas industriales y productos relacionados con la medicina. Con su lema de marca “Innovación para los clientes” como guía, Nitto se esfuerza por crear un valor esencial para la sociedad, al tiempo que contribuye a un medioambiente global sostenible y a una sociedad humana más rica.

