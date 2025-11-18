Nitto延長與ATP的合作至2030年

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Nitto Denko Corporation（總部：日本大阪；總裁：Hideo Takasaki；以下簡稱「Nitto」）(TOKYO:6988)欣然宣布，將與ATP的合作再延長五年至2030年。根據這份續約協議，Nitto將繼續與ATP及義大利網球與板網球總會(FITP)合作，擔任賽季收官賽事「Nitto ATP總決賽」的冠名合作夥伴。該賽事被公認為ATP巡迴賽中最具永續性的賽事之一，Nitto希望透過贊助這一賽事激勵人心、帶來驚喜，同時推動自身身為全球化企業的進一步發展。

自2017年起，Nitto便擔任Nitto ATP總決賽的冠名合作夥伴。這一男子職業網球巡迴賽年度收官之戰匯聚全球排名前八的單打選手和雙打組合。該賽事將繼續在義大利舉辦至2030年。

Nitto的經營策略旨在躋身多個領域的世界領先行列，這與這項匯聚全球頂尖選手、角逐ATP巡迴賽最高榮譽的男子職業網球賽季收官之戰不謀而合。

透過與該賽事的合作，Nitto將實現身為全球化企業的更大跨越，與客戶攜手締造創新成果。透過創造核心價值，Nitto將持續在全球發展壯大。

Nitto總裁兼執行長Hideo Takasaki表示：

「我們欣然向各利害關係人宣布，將繼續擔任Nitto ATP總決賽的冠名贊助商。自2017年合作啟動以來，我們始終支援追求卓越的選手們，這與我們自身的『全球利基熱門產品』(Global Niche Top™)策略一脈相承。此外，選手們勇於挑戰的精神，在Nitto Group內部培育了跨越組織界限、勇於擔當的文化，成為我們深刻的靈感源泉。我們將繼續致力於推動進一步發展，也希望這項賽事能持續為全球球迷帶來驚喜和鼓舞。」

ATP執行長Eno Polo表示：

「近十年來，Nitto一直是我們值得信賴的合作夥伴。他們對Nitto ATP總決賽的投入協助賽事成就了如今的輝煌，為球迷和選手帶來了世界一流的體驗。他們的影響力不止於此——他們全力踐行永續發展構想，引領打造能帶來真正積極變革的賽事。我們很驕傲能與這樣一家同樣致力於將網球運動推向新境界的合作夥伴繼續攜手合作。」

關於ATP

身為男子職業網球的全球管理機構，ATP的使命是服務網球運動。ATP為全球10億球迷帶來精彩賽事，在最負盛名的賽事中展現全球最頂尖選手的風采，並激勵下一代球迷和選手。從澳洲的聯合杯，到歐洲、美洲和亞洲，網壇巨星們在ATP 1000、500和250大師賽以及大滿貫賽事中角逐冠軍頭銜和PIF ATP排名積分。所有賽事的最終目標都是在義大利都靈舉辦的享有盛譽的賽季收官之戰——Nitto ATP總決賽。

該賽事僅邀請全球排名前八的合格單打選手和雙打組合參賽，同時將舉行由PIF贊助的年終ATP世界排名第一的加冕儀式，這也是網球運動的最高榮譽。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ATPTour.com。

關於Nitto (Nitto Denko Corporation)

Nitto是一家高性能材料製造商，憑藉自1918年成立以來不斷發展的八大核心技術，在全球提供多元化的產品和服務。這其中包括用於顯示裝置的偏光膜等光學材料、電路板、工業膠帶以及醫療相關產品。秉承「為客戶創新」的品牌企業標語，Nitto致力於為社會創造核心價值，同時為全球永續發展環境和富足的人類社會貢獻力量。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。