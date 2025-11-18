Nitto延长与ATP的合作至2030年

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Nitto Denko Corporation（总部：日本大阪；总裁：Hideo Takasaki；以下简称“Nitto”）(TOKYO:6988)欣然宣布，将与ATP的合作再延长五年至2030年。根据这份续约协议，Nitto将继续与ATP及意大利网球和板式网球联合会(FITP)合作，担任赛季收官赛事“Nitto ATP总决赛”的冠名合作伙伴。该赛事被公认为ATP巡回赛中最具可持续性的赛事之一，Nitto希望通过赞助这一赛事激励人心、带来惊喜，同时推动自身作为全球化企业的进一步发展。

自2017年起，Nitto便担任Nitto ATP总决赛的冠名合作伙伴。这一男子职业网球巡回赛年度收官之战汇聚了全球排名前八的单打选手和双打组合。2030年前，该赛事将继续在意大利举办。

Nitto的经营战略旨在跻身多个领域的世界领先行列，这与这项汇聚全球顶尖选手、角逐ATP巡回赛最高荣誉的男子职业网球赛季收官之战有着共同理念。

通过与该赛事的合作，Nitto将实现作为全球化企业的更大跨越，与客户携手共创创新成果。通过创造核心价值，Nitto将持续在全球范围内发展壮大。

Nitto总裁兼首席执行官Hideo Takasaki表示：

“我们很高兴向各利益相关方宣布，将继续担任Nitto ATP总决赛的冠名赞助商。自2017年合作启动以来，我们始终支持追求卓越的选手们，这与我们自身的‘全球利基热门产品’(Global Niche Top™)战略一脉相承。此外，选手们勇于挑战的精神，在Nitto Group内部培育了跨越组织界限、勇于担当的文化，成为我们深刻的灵感源泉。我们将继续致力于推动进一步发展，也希望这项赛事能持续为全球球迷带来惊喜和鼓舞。”

ATP首席执行官Eno Polo表示：

“近十年来，Nitto一直是我们值得信赖的合作伙伴。他们对Nitto ATP总决赛的投入助力赛事成就了如今的辉煌，为球迷和选手带来了世界级的体验。他们的影响力不止于此——他们全力践行可持续发展理念，引领打造能带来真正积极变革的赛事。我们很自豪能与这样一家同样致力于将网球运动推向新高度的合作伙伴继续携手。”

关于ATP

作为男子职业网球的全球管理机构，ATP的使命是服务网球运动。ATP为全球10亿球迷带来精彩赛事，在最负盛名的赛事中展现全球最顶尖选手的风采，并激励下一代球迷和选手。从澳大利亚的联合杯，到欧洲、美洲和亚洲，网坛巨星们在ATP 1000、500和250大师赛以及大满贯赛事中角逐冠军头衔和PIF ATP排名积分。所有赛事的最终目标都是在意大利都灵举办的享有盛誉的赛季收官之战——Nitto ATP总决赛。

该赛事仅邀请全球排名前八的合格单打选手和双打组合参赛，同时将举行由PIF赞助的年终ATP世界排名第一的加冕仪式，这也是网球运动的最高荣誉。如需了解更多信息，请访问www.ATPTour.com。

关于Nitto (Nitto Denko Corporation)

Nitto是一家高性能材料制造商，凭借自1918年成立以来不断发展的八大核心技术，在全球范围内提供多元化的产品和服务。这其中包括用于显示设备的偏光膜等光学材料、电路板、工业胶带以及医疗相关产品。秉承“为客户创新”的品牌口号，Nitto致力于为社会创造核心价值，同时为全球可持续发展环境和富足的人类社会做出贡献。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。