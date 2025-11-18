Nitto prolonge son partenariat avec l’ATP jusqu’en 2030

OSAKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Nitto Denko Corporation (siège social : Osaka, Japon ; président : Hideo Takasaki ; ci-après « Nitto ») (TOKYO : 6988) a le plaisir d’annoncer la prolongation de son partenariat avec l’ATP pour cinq années supplémentaires, jusqu’en 2030. Dans le cadre de cet accord renouvelé, Nitto continuera à jouer son rôle de partenaire principal des Nitto ATP Finals, le championnat de fin de saison, en collaboration avec l’ATP et la Fédération italienne de tennis et de padel (FITP). En sponsorisant ce tournoi, reconnu comme l’un des événements les plus durables de l’ATP Tour, Nitto souhaite inspirer et émerveiller tout en poursuivant sa croissance en tant qu’entreprise mondiale.

Depuis 2017, Nitto est le partenaire principal des Nitto ATP Finals, le tournoi de fin d’année du circuit professionnel masculin de tennis qui réunit les huit meilleurs joueurs en simple et les huit meilleures équipes en double. Le tournoi continuera à se dérouler en Italie jusqu’en 2030.

La stratégie commerciale de Nitto, qui vise le leadership mondial dans divers domaines, partage des points communs avec la finale de la saison de tennis professionnel masculin, où les meilleurs joueurs du monde relèvent le défi de disputer le titre le plus prestigieux de l’ATP Tour.

Grâce à son partenariat avec ce tournoi, Nitto réalisera de nouveaux bonds en avant en tant qu’entreprise mondiale et créera de l’innovation aux côtés de ses clients. En créant une valeur ajoutée essentielle, Nitto continuera à se développer à l’échelle mondiale.

Hideo Takasaki, président-directeur général de Nitto, déclare :

« Nous sommes heureux d’annoncer à nos parties prenantes la poursuite de notre parrainage principal des Nitto ATP Finals. Depuis le début de notre partenariat en 2017, nous avons toujours soutenu les joueurs qui visent l’excellence, reconnaissant les parallèles avec notre propre stratégie Global Niche Top™. De plus, la volonté audacieuse des joueurs de relever des défis a favorisé une culture du défi au sein de Nitto Group, transcendant les frontières organisationnelles, et a été une source d’inspiration profonde. Nous restons déterminés à poursuivre notre croissance et espérons que ce tournoi continuera à émerveiller et à inspirer les fans du monde entier. »

Eno Polo, directeur général de l’ATP, déclare :

« Nitto est notre partenaire de confiance depuis près d’une décennie. Son engagement envers les Nitto ATP Finals a contribué à en faire ce qu’elles sont aujourd’hui : une expérience de classe mondiale pour les fans et les joueurs. Son impact ne s’arrête pas là : Nitto a pleinement adopté la durabilité, ouvrant la voie à la création d’un événement qui favorise un changement réel et positif. Nous sommes fiers de continuer à travailler avec un partenaire qui s’investit tout autant que nous pour faire progresser notre sport vers de nouveaux sommets. »

À propos de l’ATP

En tant qu’instance dirigeante mondiale du tennis professionnel masculin, l’ATP a pour mission de servir le tennis. L’ATP divertit un milliard de fans à travers le monde, met en avant les meilleurs joueurs mondiaux lors des tournois les plus prestigieux et inspire la prochaine génération de fans et de joueurs. De la United Cup en Australie à l’Europe, en passant par les Amériques et l’Asie, les stars du tennis s’affrontent pour remporter des titres et des points au classement PIF ATP lors des tournois ATP Masters 1000, 500 et 250, ainsi que lors des tournois du Grand Chelem. Toutes les routes mènent aux Nitto ATP Finals, la prestigieuse finale de la saison qui se déroule à Turin, en Italie.

Réunissant uniquement les 8 meilleurs joueurs de simple et équipes de double qualifiés, ce tournoi voit également le couronnement officiel du numéro 1 mondial ATP de fin d’année, présenté par PIF, l’ultime accomplissement dans le tennis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ATPTour.com.

À propos de Nitto (Nitto Denko Corporation)

Nitto est un fabricant de matériaux haute performance qui s’appuie sur huit technologies de base, développées depuis sa création en 1918, pour fournir une gamme diversifiée de produits et de services dans le monde entier. Il s’agit notamment de matériaux optiques tels que les films polarisants pour les dispositifs d’affichage, les circuits imprimés, les rubans industriels et les produits médicaux. Guidée par son slogan « Innovation for Customers », Nitto s’efforce de créer une valeur essentielle pour la société tout en contribuant à un environnement mondial durable et à une société humaine enrichie.

