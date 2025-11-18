Nitto zet samenwerking met ATP voort tot 2030

OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Nitto Denko Corporation (hoofdkantoor: Osaka, Japan; president: Hideo Takasaki; hierna "Nitto") (TOKYO:6988) kondigt enthousiast aan dat het zijn samenwerking met de ATP met nog eens vijf jaar verlengt tot 2030. Onder deze vernieuwde overeenkomst zal Nitto zijn rol als titelpartner van de Nitto ATP Finals, het kampioenschap aan het einde van het seizoen, voortzetten in samenwerking met de ATP en de Italiaanse tennis- en padelfederatie (FITP). Met de sponsoring van dit toernooi, dat bekend staat als een van de meest duurzame evenementen op de ATP Tour, wil Nitto inspireren en imponeren, en als wereldwijde onderneming verder groeien.

