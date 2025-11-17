Stollenwurm et AB Concept annoncent une avancée majeure dans la fabrication du tantale pour l'horlogerie

LE LOCLE, Suisse et LA CHAUX-DE-FONDS, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Stollenwurm et AB Concept annoncent une avancée majeure dans la production de tantale pour l'horlogerie. Les deux entreprises se concentrent sur l'amélioration des méthodes de travail des métaux et l'application de techniques de fabrication avancées à l'horlogerie. Les partenaires ont exploré conjointement plusieurs approches pour travailler le tantale et ont désormais franchi une étape importante dans ce domaine, tout en poursuivant leurs efforts de développement.

Première fabrication additive de composants en tantale dans l'industrie

Stollenwurm et AB Concept ont le plaisir de confirmer la première utilisation (documentée) de la fabrication additive pour produire et finir des composants en tantale destinés à l'horlogerie. Il s'agit d'une avancée majeure dans la capacité à façonner et à durcir le tantale pour les pièces de montre fonctionnelles et esthétiques.

Les premiers tests de dureté effectués sur une boucle en tantale fabriquée par fabrication additive ont enregistré des valeurs d'environ 180 ± 20 HV1, contre environ 140 HV1 pour le tantale traité de manière conventionnelle. L'amélioration de la porosité se poursuit, les résultats actuels en surface étant déjà optimum à une finition satinée ou microbillée ; les paramètres de polissage continuent d'être améliorés.

Le tantale est réputé difficile à fabriquer en raison de la combinaison inhabituelle de ses propriétés matérielles. Ce métal tire son nom de Tantalus, un personnage condamné à une frustration éternelle, une métaphore appropriée pour quiconque tente de le travailler. Sa grande ductilité provoque des bavures et l'adhérence des copeaux plutôt qu'une coupe nette, tandis que sa tendance à l'écrouissage nécessite des paramètres de coupe précis et continus. Le métal retient la chaleur au niveau de l'interface de coupe, ce qui accélère l'usure de l'outil, et sa récupération élastique (ou « retour élastique ») rend le contrôle dimensionnel difficile. Combiné à une densité élevée et à un comportement exigeant en matière de finition de surface, le tantale est largement considéré comme l'un des métaux les plus difficiles à façonner pour les composants de précision.

Le développement se poursuit en parallèle sur l'usinage CNC, les processus hybrides et les flux de travail métallurgiques supplémentaires, avec des progrès très importants en matière de finition de surface, de bavures, de micro-usinage et d'usure des outils. Ces progrès reflètent une avancée pratique dans un domaine que beaucoup considéraient comme irréalisable à l'échelle de la production.

Contexte du partenariat et processus

AB Concept a commencé à travailler dans le domaine des technologies de fabrication additive en 2003, en produisant initialement des maquettes en cire pour la joaillerie haut de gamme. En deux décennies, l'entreprise a fait de la fabrication additive une pratique industrielle viable, en l'intégrant aux côtés de l'usinage CNC et d'autres processus traditionnels.

Les fondateurs Aurélien Bouchet et Maxime Oudot ont d'abord suivi une formation dans l’usinage traditionnel avant de se lancer dans la production numérique avancée (CNC). Leur expérience dans l'industrie ferroviaire, puis leur spécialisation dans l'horlogerie ont permis à AB Concept de combiner les technologies additives, d’usinage et de finition pour créer des composants fonctionnels de précision.

Pour l'anecdote, pendant leur formation, les machinistes recevaient pour consigne humoristique d'aller chercher une « lime à épassir » lorsqu'il fallait ajouter de la matière. La fabrication additive offre désormais exactement cette possibilité, particulièrement utile dans le cas d'un métal aussi complexe que le tantale.

Le grand-père d'Aurélien, frère d’un acteur industriel important dans le domaine de la découpe des métaux à Besançon, posait souvent une question humoristique : « Comment pensez-vous que les Italiens fabriquent les macaronis ? » Réponse : « C'est très simple, ils prennent un trou et mettent de la pâte autour ! » Cela reflète la réalité selon laquelle il vaut mieux ajouter de la matière que d'en retirer, en particulier dans un métal aussi complexe que le tantale. C'est également beaucoup plus respectueux de l'environnement et considérablement moins émetteur de carbone.

Stollenwurm SA est une nouvelle entreprise horlogère suisse indépendante, fondée en 2024 par Edward Tourtellotte dans le canton de Neuchâtel. Son siège social est situé au Locle, et toutes les activités importantes liées à la conception, au développement, à l'assemblage et aux essais des montres sont basées au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

La société tire son nom d'une créature légendaire des Alpes suisses : un serpent cracheur de feu à tête de chat, considéré comme le gardien de trésors inestimables et de connaissances ancestrales. Stollenwurm crée des montres uniques en édition très limitée, combinant platine et tantale, avec un maximum de 12 pièces par modèle. La créature et les montres sont toutes deux rarement vues.

Edward agit comme un catalyseur d'innovation, reliant les idées conceptuelles illimitées de l'univers à la mise en œuvre ciblée des équipes de développement, offrant ainsi des garde-temps rares et uniques à la communauté des collectionneurs de haute horlogerie. Son expertise principale réside dans la conception et la livraison de produits : identifier, assembler et motiver les équipes les plus compétentes au monde pour réaliser des prouesses techniques qui repoussent les limites des possibilités horlogères. Les futurs modèles de montres intègrent de multiples complications novatrices, notamment un nouveau type de répétition minutes, un worldtimer simplifié compatible avec l’heure d’été et un tout nouveau mouvement mécanique sans balancier.

Approvisionnement éthique et traçabilité

Tout le tantale utilisé dans ce programme provient de sources éthiques, via des circuits d'approvisionnement canadiens, et est originaire d'Allemagne, du Japon et de Thaïlande.

Travaux futurs

Le partenariat continue d'affiner la porosité, le comportement au polissage et les méthodes hybrides de post-traitement, et s'engage également dans le développement préliminaire d'un nouveau système d'alliages pour des applications futures.

D'autres informations techniques seront divulguées au fur et à mesure que les étapes clés du développement seront franchies.

⸻

À propos de Stollenwurm SA

Stollenwurm SA est un fabricant suisse indépendant de montres situé au Locle, en Suisse. La société développe des montres en édition très limitée en tantale et en platine, qui se distinguent par leurs métiers d'art complexes et d'autres innovations.

À propos d’AB Concept

AB Concept, basée à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, est spécialisée dans les technologies d'usinage de précision et de fabrication additive. Fondée par des machinistes possédant une expertise dans la fabrication traditionnelle et additive, l'entreprise fait progresser les applications industrielles des métaux complexes dans l'horlogerie.

