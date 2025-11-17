TotalEnergies accélère sa stratégie d’intégration gaz-électricité en Europe en acquérant 50 % d’un portefeuille d’actifs flexibles de production d’électricité d’EPH

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce la signature d’un accord avec Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) pour l’acquisition de 50 % d’une plateforme de production flexible d’électricité (centrales à gaz et à biomasse, batteries) en Europe de l’Ouest (Italie, Royaume-Uni et Irlande, Pays-Bas, France), valorisée à 10,6 milliards d’euros (valeur d’entreprise), soit un multiple de 7,6 fois l’EBITDA 2026.

L’accord prévoit que EPH recevra l’équivalent de 5,1 milliards d’euros en actions TotalEnergies via l’émission de 95,4 millions d’actions, sur la base d’un prix égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours des vingt séances de bourse ayant précédé le 16 novembre (date de signature), soit 53,94 euros par action. Cela représente environ 4,1 % du capital social de TotalEnergies et fera d’EPH l’un des premiers actionnaires de la Compagnie à l’issue de l’opération.

La transaction aboutira à la création d’une coentreprise détenue à 50/50 par TotalEnergies et EPH, qui aura la charge de la gestion industrielle des actifs et du développement du portefeuille, tandis que chacune des deux entreprises commercialisera sa part de production via un accord de tolling avec la coentreprise.

Une plateforme européenne de premier plan

Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie Integrated Power de TotalEnergies, visant à renforcer sa position sur les marchés européens de l’électricité, en développant la complémentarité de la génération intermittente d’électricité renouvelable et de la génération d’électricité flexible (centrales à gaz, batteries). Elle permettra à la Compagnie de développer son activité de trading d’électricité en Europe et d’élargir son offre d’électricité bas carbone et disponible 24h/24 (Clean Firm Power). Elle sera ainsi très bien positionnée pour répondre à la demande croissante des data centers en Europe.

En outre, compte tenu de la position majeure de TotalEnergies dans l’approvisionnement de GNL en Europe, cette opération permet également de diversifier la valeur ajoutée à la chaîne gaz que la Compagnie établit, notamment entre les Etats-Unis et l’Europe. La production nette d’électricité additionnelle, estimée à 15 TWh/an, permettra ainsi d’apporter de la valeur ajoutée à environ 2 Mt/an de GNL.

La transaction porte sur un portefeuille de plus de 14 GW de capacité brute d’actifs de production flexible en opération ou en construction, comprenant principalement des centrales à gaz, à biomasse et des batteries qui bénéficient de revenus sécurisés de capacité représentant 40 % de la marge brute, permettant à TotalEnergies de se renforcer sur les marchés européens à fort potentiel :

Italie : 7,5 GW, avec 3,7 GW en opération, 2,4 GW en construction, notamment deux centrales à gaz de dernière génération, parmi les plus efficaces d’Europe, et 1,4 GW en développement ;

Royaume-Uni et Irlande : 7,1 GW, dont 5 GW de centrales à gaz et biomasse existantes, 0,4 GW de batteries en construction, et 1,7 GW en développement ;

Pays-Bas : 3,6 GW, dont 2,6 GW de centrales à gaz particulièrement bien situées pour répondre aux besoins du marché allemand, 0,2 GW de batteries en construction et 0,8 GW en développement ;

France : 1,1 GW, dont 100 MW de batteries en construction et 1 GW en développement.

Le périmètre d’acquisition inclut un portefeuille de projets en développement, d’environ 5 GW. L’accord prévoit que la coentreprise deviendra le véhicule privilégié de TotalEnergies et EPH pour la croissance de génération électrique flexible dans les pays considérés.

Une acquisition offrant un effet relutif immédiat pour tous les actionnaires de TotalEnergies et accélérant la mise en œuvre de la stratégie et la profitabilité du segment Integrated Power en Europe

L’opération est immédiatement accrétive en termes de cash-flow par action pour les actionnaires de TotalEnergies. Sur les cinq prochaines années, TotalEnergies devrait accroître son cash-flow disponible d’environ 750 M$ en moyenne par an, couvrant très largement la charge de dividendes relative aux actions nouvellement émises.

Grâce à cette transaction, le secteur Integrated Power générera un free cash-flow positif et contribuera au retour à l’actionnaire dès 2027 au lieu de 2028. Cette transaction contribue également à l’amélioration du ROACE du secteur de 10 % à 12 % sur les cinq prochaines années.

Cette accélération de la croissance non organique du secteur Integrated Power conduit la Compagnie à abaisser de 1 G$ sa guidance annuelle de Capex nets, à 14-16 G$ par an sur la période 2026-2030, dont 2-3 G$ par an pour Integrated Power, tout en maintenant son objectif global de croissance de génération électrique à l’horizon 2030 entre 100 et 120 TWh.

« Cette acquisition constitue une étape majeure dans la stratégie de TotalEnergies de construire un acteur intégré de l’électricité en Europe. En unissant nos forces avec celles d’EPH dans le cadre d’un partenariat de long terme, nous accélérons la mise en œuvre de notre stratégie Integrated Power et renforçons notre capacité, à fournir une énergie fiable, compétitive et bas carbone à nos clients, en tirant parti de la complémentarité de notre portefeuille d’actifs renouvelables et de génération d’électricité flexibles. Compte tenu de notre position de n°1 de l’approvisionnement de gaz en Europe, cette transaction nous permet de tirer pleinement parti de l’intégration gaz-électricité et de créer de la valeur ajoutée à notre chaîne GNL, hors des cycles pétroliers. Nous sommes convaincus que ce partenariat créera une valeur durable pour nos actionnaires et nous sommes heureux d’accueillir un nouvel actionnaire européen de long terme pleinement convaincu par la stratégie de transition mise en œuvre par TotalEnergies », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

Daniel Křetínský, Président du conseil d’administration d’EPH, a ajouté : « Les fondements de cette transaction reposent sur notre forte appréciation de TotalEnergies, de son équipe dirigeante menée par Patrick Pouyanné, et de sa stratégie. Pour toutes ces raisons, nous sommes très intéressés à devenir un actionnaire de référence de TotalEnergies sur le long terme. Nous sommes enthousiastes à l’idée de créer une coentreprise qui s’impose déjà comme un acteur majeur de la production d’électricité flexible en Europe, idéalement positionné pour renforcer encore son rôle. TotalEnergies est l’une des plus grandes entreprises européennes tous secteurs confondus, disposant également d’une forte présence mondiale. À travers notre participation au capital de TotalEnergies, nous mettons en œuvre notre ambition stratégique de diversifier notre exposition géographique, actuellement concentrée dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. »

La transaction est soumise au processus légal d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées ainsi qu’à l’approbation des autorités compétentes. Sa finalisation devrait avoir lieu mi-2026.

TotalEnergies et l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24.

A fin octobre 2025, TotalEnergies dispose de plus de 32 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre 35 GW à fin 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

