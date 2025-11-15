-

SBC Medical Group se asocia con BLEZ e ingresa en el mercado tailandés

-- Progresa en su estrategia de crecimiento internacional que apunta a expandir la medicina estética de calidad japonesa a lo largo y a lo ancho de Asia luego de haber llegado a Singapur --

original SBC Medical Group Enters the Thai Market through Partnership with BLEZ

SBC Medical Group Enters the Thai Market through Partnership with BLEZ

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" o la "Compañía"), prestador mundial de servicios integrales de consultoría y gestión para las corporaciones médicas y sus clínicas, ha anunciado hoy que ha suscrito un acuerdo de consultoría con BLEZ ASIA Co., Ltd. ("BLEZ"), cuya sede central se encuentra en Bangkok, Tailandia y su director ejecutivo es Naoki Iida. Esta empresa gestiona más de 20 farmacias y clínicas en Tailandia y goza de una gran confianza tanto entre los expatriados japoneses como entre los pacientes locales. La asociación es un pilar fundamental de la estrategia asiática general de SBC y representa un paso significativo que facilita el ingreso a gran escala de la medicina estética en el mercado tailandés, en rápido crecimiento.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui/Director del Departamento de Relaciones con los inversores
Correo electrónico: ir@sbc-holdings.com
Akiko Wakiyama/Directora de Relaciones Públicas
Correo electrónico: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (hora de EE. UU.)
Bill Zima/Socio gerente
Correo electrónico: bill.zima@icrinc.com

Industry:

SBC Medical Group Holdings Incorporated

NASDAQ:SBC
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui/Director del Departamento de Relaciones con los inversores
Correo electrónico: ir@sbc-holdings.com
Akiko Wakiyama/Directora de Relaciones Públicas
Correo electrónico: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (hora de EE. UU.)
Bill Zima/Socio gerente
Correo electrónico: bill.zima@icrinc.com

More News From SBC Medical Group Holdings Incorporated

Resumen: SBC Medical Group anuncia el inicio de la oferta pública de adquisición de acciones de Waqoo, Inc.

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) («SBC Medical» o la «Empresa»), proveedor global de servicios integrales de consultoría y gestión para corporaciones médicas y sus clínicas, acaba de anunciar que el 13 de noviembre de 2025 SBC Medical Group Co., Ltd. (el «Ofertante») ha decidido adquirir acciones ordinarias de Waqoo, Inc. (código de valores: 4937, cotizada en el mercado de crecimiento de la Bolsa de Tokio; la «Sociedad Objetivo») a través de una ofer...

Resumen: SBC Medical anunciará los resultados financieros del tercer trimestre de 2025 el 14 de noviembre y ofrecerá una teleconferencia sobre los resultados el 17 de noviembre

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) («SBC Medical» o la «empresa»), proveedor internacional de servicios integrales de consultoría y gestión para corporaciones médicas y sus clínicas, ha anunciado hoy que publicará sus resultados financieros del tercer trimestre de 2025 el viernes 14 de noviembre de 2025, antes de la apertura del mercado estadounidense. La empresa ofrecerá una teleconferencia sobre los resultados financieros el lunes 17 de...

SBC Medical acelera su estrategia multimarca con el modelo de dermatología híbrido de la instalación “Hada no Aozora Clinic”

IRVINE, California--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical”), proveedor global de servicios integrales de consultoría y gestión para corporaciones médicas y sus clínicas, anunció hoy el lanzamiento de una nueva marca, “Hada no Aozora Clinic”, cuya apertura está prevista para el 1 de octubre de 2025 en Tokio. Esta clínica adoptará un modelo híbrido de dermatología que integra dermatología general con cobertura de seguro y tratamientos estéticos de pa...
Back to Newsroom