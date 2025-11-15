La plus marque chinoise de baijiu moutai, leader sur le marché, présente les progrès écologiques réalisés par la Chine dans le domaine de la fabrication lors de la COP30

BELÉM, Brésil--(BUSINESS WIRE)--Le 10 novembre, heure locale, la 30e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP30) s’est ouverte à Belém, une ville du nord du Brésil. Dans le cadre des activités proposées dans le pavillon chinois de la COP30, un événement parallèle axé sur la civilisation écologique et la pratique d’une Chine belle (Side Event on Ecological Civilization and Beautiful China Practice) a été organisé. Cet événement avait pour thèmes la civilisation écologique, le partage de l’expérience chinoise et la recherche d’un consensus mondial.

À cette occasion, You Yalin, secrétaire adjoint du Parti chez Kweichow Moutai Co., Ltd., s’est exprimé sur la transformation écologique au sein des industries traditionnelles. Il a partagé les pratiques et les expériences de l’entreprise en la matière, en présentant les perspectives d’un producteur traditionnel de spiritueux chinois.

« Notre espoir est d’arriver à ce que chaque bouteille de moutai offre non seulement un festin de saveurs, mais qu’elle véhicule également l’idée de l’harmonie entre l’humain et la nature. Nous souhaitons mettre à profit la sagesse chinoise et les pratiques liées à la production de moutai pour lutter contre le changement climatique mondial, promouvoir le développement durable et proposer un modèle de croissance verte à l’industrie mondiale des spiritueux », a-t-il déclaré.

Selon M. You, la philosophie fondamentale de Kweichow Moutai est de donner « la priorité à l’écologie et au développement vert », l’idée étant de protéger efficacement l’intégrité écologique du bassin de la rivière Chishui. L’entreprise a mis en œuvre une série d’initiatives dans des domaines tels que la gestion des ressources en eau, la conservation de la biodiversité, la transition vers les énergies vertes, l’action climatique et l’économie circulaire, réalisant ainsi une transformation verte complète et sobre en carbone de l’ensemble de ses processus de production. Parallèlement, l’entreprise explore activement des solutions reproductibles et évolutives pour protéger l’écosystème du bassin de la rivière Chishui et décarboner l’industrie. Elle contribue ainsi à l’effort mondial de développement durable et de lutte contre le changement climatique en appliquant les préceptes de la sagesse chinoise ainsi que les pratiques de production qu’elle a choisies.

Kweichow Moutai a mis en œuvre un cadre de développement durable axé sur les principes ESG, favorisant la compensation écologique et l’innovation industrielle collaborative afin de transformer avec succès « les eaux limpides et les montagnes luxuriantes » en « actifs inestimables ». À ce jour, l’entreprise a investi un total de 400 millions de yuans (56 millions USD) dans la restauration écologique et la conservation de la biodiversité du bassin de la rivière Chishui. Elle a également mis en place une base nationale de pratique et d’innovation baptisée « Two Mountains », ainsi qu’une « usine verte » à l’échelle nationale.

