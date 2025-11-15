-

SBC Medical Group betreedt de Thaise markt via een samenwerking met BLEZ

-- Het bedrijf zet zijn buitenlandse groeistrategie voort om Japanse esthetische geneeskunde van hoge kwaliteit uit te breiden naar Azië, in navolging van Singapore --

original SBC Medical Group Enters the Thai Market through Partnership with BLEZ

SBC Medical Group Enters the Thai Market through Partnership with BLEZ

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” of het “Bedrijf”), een wereldwijde leverancier van uitgebreide advies- en managementdiensten aan medische bedrijven en hun klinieken, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een consultingovereenkomst heeft gesloten met BLEZ ASIA Co., Ltd. (hoofdkantoor: Bangkok, Thailand; CEO: Naoki Iida; “BLEZ”). Deze onderneming met meer dan 20 apotheken en klinieken in Thailand is zeer populair zowel bij Japanse expats als onder patiënten in Thailand. Het partnerschap is een belangrijk onderdeel van de bredere Aziatische strategie van SBC en betekent een belangrijke stap in de richting van een volledige toetreding tot de snelgroeiende Thaise markt voor esthetische geneeskunde.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui / Hoofd IR-afdeling
E-mail: ir@sbc-holdings.com
Akiko Wakiyama / Hoofd Public Relations
E-mail: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (tijd in de VS)
Bill Zima / Managing Partner
E-mail: bill.zima@icrinc.com

Industry:

SBC Medical Group Holdings Incorporated

NASDAQ:SBC
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

SBC Medical Group Holdings Incorporated
Hikaru Fukui / Hoofd IR-afdeling
E-mail: ir@sbc-holdings.com
Akiko Wakiyama / Hoofd Public Relations
E-mail: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (tijd in de VS)
Bill Zima / Managing Partner
E-mail: bill.zima@icrinc.com

More News From SBC Medical Group Holdings Incorporated

Samenvatting: SBC Medical Group kondigt de aanvang aan van een overnamebod op aandelen van Waqoo, Inc.

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” of het “Bedrijf”), een internationale aanbieder van volledige consultancy- en managementservices aan medische ondernemingen en hun ziekenhuizen, kondigde vandaag aan dat SBC Medical Group Co., Ltd. (de “Bieder”) op 13 november 2025 heeft beslist om gewone aandelen te kopen van Waqoo, Inc. (Securities Code: 4937, genoteerd op de Tokyo Stock Exchange Growth Market; het “Targetbedrijf”) via een overnamebod...

Samenvatting: SBC Medical maakt financiële resultaten derde kwartaal 2025 bekend op 14 november en houdt conference call over winst op 17 november

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ('SBC Medical' of het 'bedrijf'), een wereldwijde leverancier van uitgebreide advies- en managementdiensten aan medische bedrijven en hun klinieken, heeft vandaag aangekondigd dat het de financiële resultaten over het derde kwartaal van 2025 op vrijdag 14 november 2025 zal publiceren, vóór de opening van de Amerikaanse beurs. Het bedrijf houdt een conference call over winst op maandag 17 november 2025 om 17:0...

Samenvatting: SBC Medical versnelt multimerkenstrategie met vaststelling van hybride dermatologiemodel 'Hada no Aozora Clinic'

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ('SBC Medical'), een wereldwijde leverancier van uitgebreide advies- en managementdiensten aan medische bedrijven en hun klinieken, heeft vandaag de lancering aangekondigd van een nieuw merk, 'Hada no Aozora Clinic', dat naar verwachting op 1 oktober 2025 in Tokyo wordt geopend. Deze kliniek zal een hybride dermatologiemodel hanteren dat door verzekeringen gedekte algemene dermatologie- en particuliere esthet...
Back to Newsroom