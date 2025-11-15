SBC Medical Group betreedt de Thaise markt via een samenwerking met BLEZ

IRVINE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” of het “Bedrijf”), een wereldwijde leverancier van uitgebreide advies- en managementdiensten aan medische bedrijven en hun klinieken, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een consultingovereenkomst heeft gesloten met BLEZ ASIA Co., Ltd. (hoofdkantoor: Bangkok, Thailand; CEO: Naoki Iida; “BLEZ”). Deze onderneming met meer dan 20 apotheken en klinieken in Thailand is zeer populair zowel bij Japanse expats als onder patiënten in Thailand. Het partnerschap is een belangrijk onderdeel van de bredere Aziatische strategie van SBC en betekent een belangrijke stap in de richting van een volledige toetreding tot de snelgroeiende Thaise markt voor esthetische geneeskunde.

